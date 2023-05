Las sandalias más cómodas de Pisamonas que necesitas para ir a la oficina

Más allá de los diseños y de las últimas tendencias, si hay algo que realmente valoramos a la hora de elegir un calzado, sobre todo durante los meses de buen tiempo, es la comodidad. Por este motivo, las nuevas sandalias de Pisamonas se han convertido en un auténtico flechazo a primera vista nada más verlas en la tiena online.

Las nuevas sandalias de Pisamonas

Y es que, nos ofrecen absolutamente todo lo que necesitamos para convertirse en nuestro calzado favorito de aquí a septiembre. Están confeccionadas en piel natural, un tejido transpirable que reduce la sudoración y los malos olores y, además,la suela es muy blandita.

A esto hay que sumar que, al ser unas sandalias de estilo gladiador, el pie queda súper bien sujeto, algo fundamental para disfrutar del máximo confort incluso si estamos caminando horas y horas. Tienen cierre de hebilla en el empeine.

Por supuesto, no podemos olvidarnos del diseño de serraje en color marrón. Las sandalias son súper fáciles de combinar, ya que, si pensamos en la ropa que tenemos en el fondo de armario, no hay nada con lo que no queden bien.

Podemos llevarlas a la oficina, a dar un paseo, a la playa… Les vamos a sacar muchísimo partido de aquí a septiembre. Una de las tendencias más virales de la temporada es el tejido denim, así que podemos apostar por él para combinar las sandalias de Pisamonas con estilo.

Las marcas de moda se han rendido a los encantos del tejido denim, así que podemos elegir la prenda que más nos guste, como un mono o un vestido de largo midi. Incluso podemos crear un total denim look combinando una falda y un top vaqueros. Para ponerle el broche redondo al estilismo, nada mejor que un bolso de rafia o de paja.

Otra de las tendencias que triunfan en el mundo de la moda son los conjuntos de dos piezas. De cara al verano, un conjunto de camiseta y pantalón en algún tejido natural, como el algodón o el lino, es la mejor opción. Para ir a la playa, combinar un top y una falda estilo pareo también es una muy buena idea.

Las sandalias de serraje marrones están disponibles en la tienda online de Pisamonas por 40,95 euros, desde el número 30 hasta el 38. Teniendo en cuenta esta gran variedad de números, incluso podemos ir a juego con nuestras hijas. ¡El calzado perfecto para los meses de buen tiempo!