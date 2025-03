La reina Letizia rinde homenaje a ‘Caiga quien caiga’ con su estilismo más audaz

Si has oído hablar estos días del look de la reina Letizia con una «falsa» corbata, es posible que también hayas visto las comparaciones que se han hecho de su look con los reporteros de Caiga quien caiga, quienes siempre llevan traje, camisa blanca, corbata y gafas de sol. Puede que ella quisiera hacer un guiño a su pasado como periodista, pero su estilismo no ha dejado de causar impacto y admiración.