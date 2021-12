Hace algunos años, había que esperar al día 7 de enero, jornada después de Reyes, para que las tiendas pusieran punto final a su campaña de Navidad y comenzaran los descuentos. Una realidad que, para suerte de las fashionistas y también de las que solo quieren renovar algunas prendas clave de su armario, ha cambiado en los últimos tiempos. A pesar de que hay firmas que todavía se resisten a adelantar mucho sus rebajas y apenas lo hacen veinticuatro o cuarenta y ocho horas, otras se han sumado a la tendencia de iniciar los descuentos en plena campaña de Navidad, lo que supone además un respiro para los que quieren comprar regalos para el día de Reyes a un precio más atractivo.

Una de estas firmas es Mango. La marca catalana iniciaba hace unos días sus ventas privadas para socios con descuentos de hasta un 30%. Pero ahora ha dado un paso más y las rebajas de Mango llegan al 50%. Sin duda, es el momento perfecto para renovar algunos básicos de fondo de armario o hacernos con prendas de última tendencia que tanto pueden apetecernos. Te descubrimos algunas.

Hace unos días, la Reina Letizia lució en la tradicional felicitación navideña de la familia real una americana de espiga en color gris de la marca cuyo precio alcanzaba los 80 euros y que ahora está disponible por 59,99 euros. En esta misma línea y al mismo precio se encuentra el abrigo de borreguito rojo que vimos recientemente a Paula Echevarría y que será nuestro mejor aliado para el frío. Si lo que quieres es un básico de fondo de armario, nada como un abrigo de lana oversize, en negro o color beige, con un descuento del 25%, por menos de 60 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Al borde del día de fin de año, quizás te hayas planteado la posibilidad de hacerte con algún look ‘brilli-brilli’. Mango te lo pone fácil. Un minivestido verde de pailletes para darle la bienvenida al 2022 por todo lo alto por solo 29,99 euros, o de corte midi y en dorado por menos de 23. La firma ofrece varios modelos de punto básico, muy confortables para estos meses de frío.

Las faldas midi vuelven a ser tendencia. No puede faltar en tu armario una de pata de gallo, una satinada y una en estampado floral. Perfectas para combinar con blusas de aire romántico, camisetas básicas o jerseys de punto, que aportan un aire comfy tan importante en estos meses.

En lo que respecta a los jerseys, el cárdigan y las chaquetas largas son un must de los meses de frío. En estampados varios o con detalles de pedrería, elevarán cualquier look por muy básico que parezca. Colores cálidos, pero también tonos fuertes y vivos, como el verde y el rosa, que alegran los estilismos invernales. No te pierdas nuestra selección de prendas y aprovecha las rebajas de Mango para renovar tus looks y entrar en el 2022 con el mejor de los pies.