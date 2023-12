Probamos el ‘lip combo’ de Mercadona que parece profesional y esta es nuestra opinión

Para estas fiestas necesitamos ir siempre bien maquilladas. Gracias a TikTok, hemos descubierto el lip combo de Mercadona y queda siempre fantástico. Está formado por dos productos para poder matizar así ese color radiante que necesitamos en nuestros labios.

Además es una de las tendencias virales porque también las influencers se han unido a esta moda, la de usar dos productos distintos para poder maquillarnos como es debido nuestros labios o bien los ojos y que el resultado sea espectacular.

El fascinante ‘lip combo’ de Mercadona ¿cuál es?

Aunque sabemos que la marca Deliplus de Mercadona tiene cantidad de productos que nos encantan, los que se han hecho virales en este momento para poder aplicar sobre nuestros labios y hacer que se vean espectaculares en cualquier momento son el lápiz perfilador de labios de larga duración número 010 de Mercadona y la barra de labios 101 de la gama mate de la misma marca del supermercado.

Si aplicamos ambos verás que el resultado es top y siempre quedarás como una reina ahí donde vayas.

Cómo aplicamos estos productos sobre los labios

Si tienes una fiesta como las que vienen o simplemente te apetece estar perfecta durante tiempo, entonces primero debes aplicarte el perfilador de labios número 10 que tiene un color entre canela y nude algo más oscuro al que estamos acostumbrados a ver.

Lo ideal es perfilar sobre el contorno de labios como solemos hacer otras veces con los perfiladores. Así parece que los tengamos más carnosos y con algo más de volumen. Es la magia del maquillaje que siempre nos eleva y deja que nuestra belleza se alce mucho más si cabe.

A continuación, hay que aplicar la barra de labios Labial Mate 101 Nude de Deliplus. La ventaja es que lo tenemos todo en el mismo supermercado. Debes difuminar el perfilador y luego aplicar el labial y verás que esa fusión de productos es la perfecta para que tus labios crezcan y tengan ese tono más elegante y sencillo a la vez.

Cuáles son las ventajas del lip combo de Mercadona

Además de que tienes estos productos a la vez en el mismo supermercado, cosa que hará que no tengas que estar de un lugar a otro, sabes que Deliplus es una marca realmente económica, así que no gastarás casi nada en cada productos, pues no llegan a tres euros cada uno.

Además, son de larga duración, de manera que si eliges este lip combo como maquillaje para tus fiestas, puedes estar segura que aunque comas, los productos no se irán al momento si no que en horas todavía tendrás los labios así.

Otra cosa es que, con esta unión, entonces tus labios lucen mucho más carnosos y con mayor volumen que de costumbre. Y todo esto con sólo dos productos baratos y de nuestra marca favorita. ¿Qué más podemos pedir?

Ambos colores son preciosos y con tonos nada estridentes que te permiten combinarlos con el mejor vestido de lentejuelas o bien cuando vas de manera más informal con tus vaqueros y botas.

Además huelen perfectamente por lo que te sentirás más cómoda con los dos productos.

Para los días festivos, puedes añadir un poco de brillo (especialmente si eliges prendas con lentejuelas para ir bien conjuntada) y de esta manera tienes un poco de gloss completando un efecto total que ya es destacado de por sí.

En Mercadona hay muchos más labiales de diversos tonos así que puedes crear tus combos experimentando con rojos, melocotones y mucho más. En cuanto al resto del make up para fiesta también puedes encontrar sombras para los ojos estilo glitter, barras de labios de muchos otros colores, etc.