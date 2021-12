Pisa fuerte con las nuevas zapatillas de Zara que te recordarán a las JD

Si te gustan las deportivas, las nuevas zapatillas de Zara que te recordarán a las JD te encantarán. Si es que en esta tienda hay de todo y esto nos gusta porque en un mismo lugar tenemos cantidad de prendas y accesorios. Descubre cómo son las nuevas zapatillas de Zara.

Son muy robustas, y hasta tipo montaña pero combinan con todo. ¡Son para ti!

Descubre ya las nuevas zapatillas de Zara que te recordarán a las JD

Es el deportivo Chunky, que está elaborado en una combinación de materiales y con detalles en contraste de color. Lleva tirador trasero y delantero, además de suela engomada estilo chunky y un cierre mediante cordones.

A destacar que presenta STARFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort. Cuenta con diversos colores , como el tierra, el marrón, el azul y el grisáceo. Su precio es de 59,95 euros y está en todas las tallas de la 36 a la 41.

El hecho de que esté en diversos colores la hace todavía más especial. Y es que es una deportiva bien robusta que permite llevarlas con jeans de colores, pantalones en negro o si lo prefieres también con vestido, pues vas a ir realmente en tendencia.

Están confeccionadas en un 49% piel vacuno, 38% poliéster, 10% caucho termoplástico y 3% poliuretano, con el forro de 100% poliéster, la suela de 100% caucho termoplástico, con plantilla de 100% poliéster y lengüeta en 80% poliéster y 20% poliuretano.

Desde Zara aconsejan cuidar las prendas bien para también cuidar el medio ambiente. Son acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos.

No te pierdas estas deportivas que ya pueden ser tuyas con un solo clic desde la web de Zara. Además también pueden estar disponibles en tiendas, así lo mejor es comprobarlo antes por si están y te la puedes probar. Pero si las tienes online, es bastante rápido y realmente no hace falta moverse. Tienes así unas zapatillas que son similares a otras de gran renombre y las tienes en alta calidad y te van a durar más temporadas. Lo mejor es que estos colores, diseño y modelo no pasan de moda, y te las puedes ir poniendo cada año y siempre estarán en boga. ¡No te la pierdas porque ahora está en diversas tallas y puede ser que se agote!