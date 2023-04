Pega con todo: así es la cazadora vaquera blanca que arrasa en Sfera

A pesar de que la sensación térmica sube lentamente conforme nos acercamos al verano, aún quedan muchas noches frescas. Mantenerte abrigada y a la moda puede ser difícil, pero con la cazadora vaquera blanca que arrasa en Sfera no tendrás problemas.

Dicha marca nos presenta una cazadora corta denim con cierre frontal de botones que es una opción ideal para salidas veraniegas. Incluso cuando inicie la temporada más cálida del año, habrá ciertas salidas en las que necesites una chaqueta para evitar el viento.

Esta es la cazadora vaquera blanca que arrasa en Sfera

Diversas tallas y materiales de confección

Puedes hacerte con esta prenda en cuatro tallas, ya que está disponible en talla S, M, L y XL, una para cada mujer que busque alternativas clásicas pero con detalles modernos. Y el vaquero blanco es una de las tendencias predominantes ahora mismo.

En cuanto a sus materiales de confección, está elaborada en una mezclilla de 55% algodón, 43% viscosa y 2% elastano. Probablemente ese sea el secreto de un producto tan resistente al uso y al paso del tiempo como esta cazadora de Sfera.

Para que dure lo más posible, lávala a no más de 30° C sin utilizar lejía ni blanqueador y nunca la planches a más de 110° C.

Combinaciones posibles

Esta cazadora es perfecta con otros jeans de diversos colores. en la misma web tienes el vaquero en color blanco Jeans skinny con cierre de botón y cremallera, que tiene un precio de 23,99 euros, en diversas tallas.

También tienes sandalias y zapatos de tacón dentro de la misma, y lo compras todo en la misma web sin tener que moverte ni tan sólo desplazarte.

Envío, precio y devoluciones

La recogida en las tiendas de la firma es completamente gratuita, por lo que sólo vas a pagar los 27,99 euros de su coste actual. Estamos ante una relación precio/calidad perfecta, puesto que el denim tiende a amortizar la inversión que se suele hace en él.

La comodidad que representa comprar online, siempre que esté tu talla, es superior, porque prácticamente no debes moverte de casa. y lo tienes en unas horas donde quieras.

Si por alguna razón no estuvieras satisfecha con el artículo, independientemente de tus motivos puedes devolverlo en cualquier tienda de Sfera como a través del servicio de Atención al Cliente llamando al número de teléfono 900 535 114 habilitado para ello.

Pero seguro que esta prenda es total y te sienta como un guante.