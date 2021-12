Los amantes de la decoración están de enhorabuena. Al igual que sucediera en el universo fashionista (gracias al nacimiento creciente de firmas que lanzaba diseños clones de las altas casas de moda a precios low cost), nuestros hogares ya pueden lucir como si de una casa de revista se tratara gracias a la creciente oferta de marcas asequibles que se han animado a dar vida a cápsulas con menaje, textiles e incluso muebles. Una de las pioneras en esta división fue Zara, el gigante de Inditex, llegando a crear Zara Home, una firma exclusiva deco con sus propias tiendas físicas. Tras ellos, Primark, el gigante irlandés de la prontomoda hacía lo propio, ampliando con muebles su ya exitosa división textil que amplió con muebles hace escasas semanas.

Ahora, una nueva marca lanza su particular oferta de lo que, estamos seguros, se convertirá en el nuevo hit deco de la temporada. Se trata de Parfois, la marca portuguesa especializada en complementos para mujer y complementos de moda como bolsos, joyas, carteras, gafas de sol, cinturones, bufandas, relojes etc, y que se ha entregado de lleno a la oferta de novedades para el hogar. Como no podía ser de otro modo, esta nueva división ha empezado de una manera sutil con piezas complemento que a buen seguro darán un giro a la ambientación de cualquier habitación.

Artículos muy determinados que prometen ser auténticos bestseller como un porfolio de textiles con cojines de pelo en colores deliciosos, velas aromáticas con un contenedor digno de cualquier hotel de lujo y unas fragancias evocadoras para cualquier lugar de la casa, o posavasos, manteles individuales y servilleteros que aportan un toque de color extra gracias a su innovador diseño en tonos neones… Pero si hay un producto estrella en toda la cápsula este es sin duda el juego de dominó que, a buen seguro, hará las delicias de los amantes de los juegos de mesas que busquen un toque de distinción a la hora de divertirse con sus familiares y amigos. De hecho, este set realizado con llamativos colores neón ya está considerado como un detalle perfecto para regalar en estas fiestas.

Pero si todos los productos de esta cápsula de Parfois son muy llamativos por sus colores, olores y en definitiva por su diseño, lo más destacado son los competitivos precios de su colección: desde los 25 euros aproximadamente de los cojines de borreguillo o pana, pasando por los 12 euros aproximados de las velas aromáticas y los manteles individuales, los 8 euros de las servilletas de algodón, hasta los diez euros de los ideales servilleteros de yute. Una primera incursión en el universo deco que amenaza con no quedarse ya que la familia ha nacido para seguir creciendo ya que son muchos los que espera que en breve den el siguiente paso comercializando pequeños muebles, como ha sido el caso de Primark. ¿Se hará realidad este sueño?