Parejas: cómo insinuar al otro que quieres tener relaciones

A veces nos cuesta un poco decirle al otro que queremos ir a más, y pasar a un terreno más sexual. Por esto te damos algunas claves para insinuar al otro que quieres tener relaciones, así todo será más fácil.

Por vergüenza, porque no sabemos cómo se lo va a tomar, quizás no está preparado aún o ni sabemos que es algo que quiera. Son muchas las razones que explican por qué nos cuesta pasar a la acción.

Mensajes insinuantes por el móvil

En la era de la tecnología seguro que pilla los mensajes insinuantes que le puedes enviar desde Whatsapp. Nada mejor que un emoticono gracioso para decirle lo que queremos. Cuidado en no confundir, si ves que no le queda claro, no te cortes, si no puede dar lugar a malentendidos.

Empezamos con un masaje y…

Seguimos con nuestros consejos para insinuar al otro que quieres tener relaciones. La excusa del masaje está muy vista, pero funciona. Porque si te dice que sí ya tienes mucho ganado, puesto que sabe perfectamente que lo que se quiere es mantener relaciones y puede acabar en ello.

Ducharse con la otra pareja

Es otra excusa perfecta. Ya puedes decirle que lo mejor es entrar en la bañera o en la ducha y así poder frotaros con la esponja mutuamente. ¡Terminará muy bien!

Cena afrodisiaca

Ponte manos a la obra con una cena con toda clase de alimentos afrodisiacos. Hay que explicarle que son para ello y así lo va a entender mucho mejor. Invítale a tu casa, descorcha una botella de vino y esmérate con esta cena top que seguramente valorará con el fin de pasar ya a la acción.

Muéstrate sensual

Hay muchas maneras de despertar la atención de la persona con la que queremos ir más allá. Desde vestirnos de forma sensual, a mirarle atentamente, a darle toda clase de indirectas, a mostrar armas de seducción que todos tenemos y que ya nos sabemos porque las hemos usado varias veces.

Película, manta y sofá

Nada mejor que decirle que hace frío y que mucho mejor que quedéis en casa para ver una película juntos en el sofá. En seguida subirá la temperatura y nos iremos quitando cosa, ¡No se puede ser más directa!

Arregla tu habitación en modo romántico

Ya puedes ingeniártelas para que venga a tu casa y vea tu habitación. Debe estar decorada de la forma más romántica posible haciéndole ver que se quiere algo más y que puede ser magnífico.