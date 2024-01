Parecen de marca pero son de Lidl: las zapatillas más deseadas cuestan sólo 15 euros

En los últimos años, muchas mujeres se han decantado por el calzado de Lidl por su muy buena relación calidad/precio. Esas usuarias valoran que, a pesar de su bajo coste, estas zapatillas sean resistentes y duren años con los cuidados básicos. Así que tenemos el modelo que parecen de marca pero son de Lidl, las zapatillas más deseadas.

Partiendo de esa premisa, aquí tienes unas deportivas para mujer de Lidl que probablemente cumplirán tus expectativas.

Y más allá del producto en sí, Lidl te ofrece pedidos seguros, sin gastos de devolución y con hasta 30 días para realizar cambios. Éstas son ventajas que otras cadenas de distribución no tienen ni ofrecen a sus clientes, y un beneficio importante para el consumidor.

Las zapatillas más deseadas de Lidl

Características de las zapatillas

Este modelo posee un interior de tela, que las hace cómodas y evita las molestias y los dolores si las llevas puestas todo el día. Podrás ir a la oficina con ellas, cambiarte y asistir a tus clases de yoga y luego reunirte con amigas sin necesidad de otro calzado. Éstas se adaptan perfectamente a las diversas circunstancias, y en todas las situaciones se lucirán por su diseño y colores variados.

Otro detalle interesante de estas zapatillas deportivas es que integran una suela ligera y flexible, que se adapta a la forma del pie. Actuando de tal modo, resultan confortables para absolutamente todas las mujeres; independientemente de sus particularidades.

Son las zapatillas más deseadas: tallas y colores

A la hora de la compra, ya puedes mirar antes cuál es la guía de tallas de Lidl y seleccionar la talla ideal para ti. Recuerda que en Lidl las tallas van desde la 36 hasta la 40, siempre en esta combinación de colores blanco, beige, azul, etc.

Lamentablemente, para este modelo no hay otros colores. Pero en la web de la cadena puedes encontrar más tonalidades según otros modelos de zapatillas que causan sensación.

Materiales y composición

Lidl informa que el exterior de estas zapatillas está confeccionado en tejido PU sin DMFA. Mientras tanto, el forro es tejido y la plantilla tejido EVA. Finalmente, la suela es un material híbrido EVA y TPR. Esto no sólo la hace flexible sino que además reduce los resbalones.

A su vez, estos materiales son fáciles de cuidar. Requieren que se les pase un paño seco sin pelusas o ligeramente húmedo. Quitarás la suciedad que se impregna en su superficie rápidamente para que recuperen ese increíble brillo que suelen tener.

Cuál es el precio de las zapatillas más deseadas de Lidl

Debes tener en cuenta que el coste de estas deportivas es de sólo 15,99 euros, y por eso la muy buena relación calidad y precio que los usuarios acostumbran a ver en Lidl. Esos 15,99 euros son con el IVA incluido, y tienes la posibilidad de financiar la adquisición de las zapatillas en compras más grandes.

Puedes financiar tus pedidos a partir de los 60 euros, en hasta 36 meses, con Aplázame. Si tienes planificado hacerte con otros productos, puede ser una gran oportunidad para llevarte estas zapatillas, superar esa cantidad y financiar el total de la compra.

Política de envíos

Los gastos de envío estándar son de 3,99 euros, y los tiempos de entrega dependen de tu ubicación, siendo como máximo de tres días laborables. En el mejor de los casos, si estás cerca de alguna de las centrales de los supermercados Lidl, recibirás tus deportivas en sólo un día.

Hay que destacar que las entregas se llevan a cabo únicamente los días laborables. Es decir, lunes a viernes excepto festivos.

Para los pedidos que se envían a las Islas Baleares, las estimaciones de plazos de entrega se incrementan en 24 horas.

Compras así estas zapatillas online para mejor ventaja y porque , cuando vas a los supermercados, aunque hay muchos de estos productos, la gran mayoría ya se han acabado y no hay tallas.

Política de devoluciones

Éste es uno de los puntos fuertes del servicio de Lidl, ya que no cobran ningún gasto de devolución si no estás completamente satisfecha con la compra. Todo lo que debes hacer es devolver las zapatillas en el mismo estado en el que las recibiste.

Dispones de hasta 30 días a partir del día de entrega de tu pedido para llevar adelante la devolución.

No importa qué compañía logística haya entregado tu pedido, todas las devoluciones se gestionan con la empresa SEUR devolviendo el paquete en su embalaje original. No hace falta que imprimas nada una vez que solicites la devolución vía web. Evidentemente, eso sí, por motivos de higiene y salud no aceptan devoluciones de ropa interior, bañadores, mascarillas y demás.

Por 15,99 euros, son un calzado que no te puedes perder y que tienes como fondo de armario o para utilizarlas sin temor a que se desgasten por el uso.