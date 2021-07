El pañuelo, prenda estrella de este verano: descubre 3 formas de lucirlo

El año pasado ya comenzaron a lucir los pañuelos celebrities de la talla de las hermanas Kardashian-Jenner, y poco a poco influencers como Anna Padilla, Marta Soriano, María Pombo, Marta Lozano, entre otras tomaron el testigo de las empresarias. Tanto fue el ‘boom’ de este accesorio que también triunfó en el 2000 que tanto las tiendas ‘low cost’ como las firmas de la Alta Costura no dudaron en introducirlo en sus colecciones. Este complemento, sin duda ha causado sensación y se puede decir que es la tendencia estrella de cada temporada estival, pues lo mejor de todo es que puede combinarse de mil maneras diferentes.

Crop top

La influencer Iera, que dio su gran salto a las redes sociales durante el confinamiento ha apostado por los pañuelos en diferentes ocasiones. Además, ha mostrado cómo lucirlo de diferentes maneras. Una de ellas es doblar ambos extremos para que se quede la forma de un triángulo. De esta manera, nos lo colocaremos como si fuera un top y lo ataríamos por la espalda. Sin duda, un diseño muy original para combinar con nuestros mejores ‘looks’ veraniegos.

En tiendas como Zara, Stradivarius, Mango, se pueden encontrar este tipo de accesorios, pero si lo que se buscan son precios ‘low cost’ la solución es Shein. La tienda online que está arrasando en el mercado tiene un amplio catalogo donde elegir y, además, pueden costar de entre 1 a 5 euros. Una ganga para cualquier fashionista.

En la cabeza

Los pañuelos también se pueden colocar en la cabeza, lo que hace que el ‘outfit’ se vea totalmente diferente, aportando así un toque de glamour de lo más especial y diferente. Lucir este accesorio como si fuera un complemento más para el cabello es una buena opción para ser más originales a la hora de vestir. Lo ideal es no recargar mucho el modelito y dejar todo el protagonismo a esta pieza, clave en los conjuntos de verano.

Como falda

¿Eres de las que le gusta ir cómoda a la playa o a la piscina, pero con mucho estilo? El pañuelo puede ser tu gran aliado. Es una prenda que no pasará de moda, por lo que si todavía no te has hecho con uno, lo más probable es que tengas alguno por casa. Para aquellas que quiere llevarlo a modo de pareo, están de suerte porque es la súper tendencia de este verano y, sino que se lo digan a la influencer Marta Lozano, que tiene verdadera obsesión por este diseño.

Además, los pañuelos se pueden seguir luciendo hasta que llegue el otoño, ya que son una prenda versátil que dan juego a la hora de combinar modelitos. No hay nada más que echar la vista atrás y recordar a la eterna Audrey Hepburn o Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York’ ¿Te unes a la tendencia que está arrasando?