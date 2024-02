La nueva colección de Stradivarius es perfecta para esta primavera: irás elegante y a la última

Aunque el frío vuelve a estar aquí, no queda tanto para que el invierno se despida. Poco a poco les temperaturas irán subiendo y los días alargándose hasta el verano. Y por eso queríamos destacar la nueva colección de Stradivarius para primavera. Hay prendas perfectas para esta dulce estación.

Esta ropa es ideal para esas jornadas en las que no hace ni frío ni calor, pero en las que puede haber variaciones de temperatura. Sumado a eso, son alternativas realmente muy versátiles por lo que podrás optar por cualquiera de ellas en todo tipo de situaciones.

La nueva colección de Stradivarius

Jersey punto polo en vainilla y otros colores

Los jerséis son prendas que no suelen faltar en el armario femenino en esta época del año, y este modelo amplio de punto posee detalles interesantes como cuello solapa con botones tipo polo y manga larga y acabados en rib.

Esta disponible en varios colores, aunque hay que destacar el vainilla como uno de los tonos que ha sobresalido en las pasarelas internacionales durante los últimos meses.

Este jersey punto polo es fabricado 100% en acrílico de la mejor calidad del mercado, y su precio es de solamente 19,99 euros.

Camisa rayas popelín oversize en azul celeste y otros colores

Las camisas de popelín son otro de los must primaverales. Este modelo está confeccionado con un tejido fino, ligero y con brillo. Asimismo, posee cuello solapa y manga larga acabada en puño, cierre frontal con botones y un bolsillo de plastrón en pecho. Disponible en varios colores, sus materiales son 58% poliéster y 42% algodón. Esto lo hace realmente agradable al tacto.

Una prenda de la colección de primavera de Stradivarius que no te puedes perder. Buscar tu talla. Al igual que para el jersey punto polo, el precio de la camisa de popelín es de 19,99 euros. Son las prendas más baratas de la lista y que te puedes permitir.

Chaleco denim: nueva colección de Stradivarius

Imposible hacer un ránking de prendas primaverales sin incluir un chaleco denim como éste de Stradivarius que incorpora escote pico y manga sisa, bolsillos delanteros de vivo, espalda ajustable con trabilla y un práctico cierre frontal con botones metálicos.

Está elaborado 100% con algodón, por lo que resulta sumamente abrigado. Su precio es de sólo 25,99 euros y está en varias tallas para que puedas escoger la tuya.

Cazadora bomber efecto piel en color negro

Hay pocas prendas, por no decir ninguna, que puedan adaptarse a tantas circunstancias como la típica cazadora bomber negra. Oversize, y por tanto más holgada de lo normal, tienes aquí una cazadora tipo bomber confeccionada con tejido efecto piel.

También tiene cuello subido y manga larga, bolsillos delanteros de vivo y detalle de acabados combinados a tono.

Más allá de eso, lo mejor es el cierre frontal con cremallera de doble sentido. ¡Llévala abierta o cerrada según las circunstancias!

Esta prenda es 51% poliéster, 48% poliuretano y 1% elastano, un material híbrido que aprovecha las grandes virtudes de cada tela. Fácil de mantener en buen estado con unos simples cuidados, no es una inversión imposible ya que su precio es de 39,99 euros.

Abrigo trench tacto suave en color gris mezcla: nueva colección de Stradivarius

Por supuesto, no podíamos acabar con el repaso a estas prendas sin un abrigo para esas mañanas y noches frías de los primeros días de primavera. Con este abrigo trench largo de tacto suave con cuello solapa y manga larga no pasarás frío ni siquiera en las jornadas más heladas.

Sus rasgos más distintivos son el detalle de bolsillos en los laterales, el cierre cruzado con botones a contraste en la parte frontal , junto con el cinturón a color para ajustarlo a la cintura. Sin olvidar que es un abrigo 100% poliéster, aislando bien sin ser pesado.

El precio de este trench es de 49,99 euros, por lo que tampoco es una prenda cara para lo útil que puede ser durante primavera.

La colección de primavera ya es viral

Estas prendas están dentro de esta colección que vas a querer y que ya está dando mucho qué hablar. Porque hay variedad de prendas a cuál mejor, con pantalones, vestidos, camisetas, blusas, abrigos, jerséis.

Devoluciones de las prendas en Stradivarius

Tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución si no estás satisfecha. Puedes devolver el artículo si algo no te ha gustado o si no has seleccionado tu talla correctamente. Sólo tendrás que registrarte previamente en la web de Stradivarius, iniciar el proceso de devolución y llevar el producto a una tienda o Punto de Entrega.

Ninguna de estas dos modalidades de devolución tiene coste alguno. Ambas posibilidades son totalmente gratuitas. Por lo que debes tenerlo en cuenta a la hora de comprar entre otros, como el precio, el envío, la talla, las devoluciones y aquello que necesitas para comprar.