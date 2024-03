Mango tiene la falda con el estampado tendencia de la temporada que no para de agotarse por su increíble precio

El print animal es tendencia. Y sigue. Por ello todo lo que tengas con este diseño siempre va a ser lo más. es el caso de la falda con el estampado tendencia de Mango, la vas a querer, pero corre porque quedan pocas tallas y unidades.

Es muy vistosa, en color ocre con leopardo y queda perfecta con un look negro, formado por chaqueta, cazadora, bolso y zapatos. Así vas a una fiesta o donde te lo propongas.

La falda con el estampado de Mango

Es la falda leopardo con detalle fruncido, un must que será top para esta temporada también y que puedes llevar en todas las temporadas.

Destaca por el tejido fluido, con un moderno diseño asimétrico, en estampado animal print y detalles como el cierre cremallera invisible en el lateral, que tiene bajo con volante, detalle fruncido, forro interior y está dentro de la colección fiesta y ceremonia de Mango.

Diseñado en Barcelona, como la gran parte de las prendas de la firma, se elabora en 100% poliéster siendo el forro de 100% poliéster también.

Cómo cuidamos esta prenda

Para que la podamos mantener en el tiempo, la falda debe conservarse bien y lavarse según las instrucciones de la etiqueta y que nos da Mango en su web.

Esto es que debe lavarse a máquina a máximo 30º, no usar lejía, planchar a máximo 110º, no limpiar en seco, no se puede usar secadora. Así que si tienes alguna duda, ya sabes qué debes hacer y también consultar con Mango ante la duda y te pueden entonces aclarar todas las dudas que tengas.

Completa tu look

La falda estilo animal print es muy versátil y la tienes para tus momentos más elegantes, de forma preferente. Pero si quieres ir al trabajo con ella, entonces es totalmente factible.

Desde Mango recomiendan algunas prendas para combinar y que puedes comprar en la misma web:

Camiseta de manga larga con cuello alto en varios colores, el negro es uno de los que le va mejor para combinar con la prenda. Presenta tejido elástico, con diseño entallado, detalle fruncido siendo el look de oficina.

La chaqueta bomber oversize le da un look más casual y menos clásico cuando vayas con la falda de estampado leopardo.

Bailarina de piel con lazo y color dorado es el toque final que ofrece un aspecto mucho mejor a la falda print animal porque lleva los mismos colores que la prenda.

Mientras que finalmente te puedes quedar con el bolso en negro con bandolera en solapa y lleva detalle de color dorado.

Y todo ello lo tienes en la web de manera que te puedes vestir al momento, en un clic, y sin gastar demasiado. Siempre aporta calidad y es el diseño Mango que todos conocemos y que seguro has podido probar muchas veces.

Cuál es el precio de la falda con el estampado tendencia de Mango

Es importante destacar que es una prenda exclusiva online, es decir, sólo la puedes comprar en la web. no la vayas a buscar en la tienda física porque no estará. Es por esto que quedan pocas unidades y tallas, y si la quieres la debes tener ya antes de que sea tarde.

El precio es de 35,99 euros y la talla que queda en este momento es la 40, si es la tuya o te la quieres arreglar porque es la falda de tus sueños, entonces no la puedes dejar escapar. No tardes o entrarás nuevamente y no estará. Consulta la guía de tallas de Mango para tu mayor información.

Por qué tener la falda que triunfa

Un precio asequible

Mango tiene piezas de nueva colección siempre a un precio adaptado a tu bolsillo. Por la calidad que posee tiene un precio excepcional.

Se agotará

Ya puedes comprarla antes de que se agote porque es complicado que luego se pueda volver a reponer y queda nada para que se agote.

Exclusiva online

Esta falda sólo se vende online, así que debes saberlo para ir directamente a la web donde todo son ventajas y tienes la prenda antes de lo que esperas y sin moverte de casa.

De paso hay cantidad de prendas de Mango en su tienda online que te gustarán y con la que tendrás un outfit completo para llevar durante esta primavera. Además de las prendas propuestas antes, hay muchas más, pues tops, camisas, cazadoras, botas, bolsos maxi te esperan para ser siempre la mejor vestida.

Facilidad para comprar

Mango te da cantidad de razones para que puedas comprar en su web porque es bien fácil, sólo debes escoger la prenda, la talla, el color si hay más y darle a comprar.

Para gastos de envío, precios, devoluciones y otros respecto a esta prenda, puedes consultar directamente en la web. ya puedes tener esta falda midi total.