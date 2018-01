La guerra entre Penélope Cruz y la familia Versace no ha hecho más que empezar. Hace apenas unos días, la chica Almodóvar deslumbraba en Los Ángeles durante la premiere de la segunda entrega de American Crime Story, la esperada producción de Netflix que narra el asesinato de Gianni Versace. Sin embargo, lejos de apostar por una creación de la firma italiana como guiño al personaje que interpreta en la ficción, la diseñadora Donatella Versace, la de Alcobendas se decantó por un vestido de terciopelo de Stella McCartney. Y todo tiene un por qué.

Ante el estreno inminente de The Assassination Of Gianni Versace, que llegará a las pantallas el próximo 17 de enero, la emblemática casa de moda lanzó un incendiario comunicado en el que mostraba su malestar. “La familia de Versace no ha autorizado ni ha tenido ningún tipo de participación en la próxima serie de televisión sobre el fallecimiento del señor Gianni”. Esta fue la reacción de la firma italiana, que considera que, dado que Versace no autorizó el libro en el que se basa ni ha participado en el guion, el nuevo contenido que difundirá Netflix debe ser catalogado única y exclusivamente como una obra de ficción.

La historia no acaba aquí y Versace ha dado un paso más en esta mediática ‘pelea’ lanzando un nuevo dardo que, en esta ocasión, apunta directamente a una de sus protagonistas, la actriz Penélope Cruz. Versace es una de las firmas favoritas de la ‘celeb’ española, quien ha escogido sus diseños para algunas de las alfombras rojas más exigentes, como la de los Goya o los Bafta. Sin embargo, todo hace indicar que Versace ha decidido vetar a la protagonista de Volver, al menos, durante la promoción de The Assassination Of Gianni Versace.

Una de las pruebas más evidentes de este posible (y más que probable) ‘boicot’ de Versace la encontramos sobre una de las ‘red carpets’ más importantes de Hollywood, la de los Globos de Oro. Para la 75 edición de los prestigiosos galardones, Penélope apostó por un vestido de encaje firmado por Ralph & Russo. ¿Por qué Penélope no volvió a lucir, como ha hecho en tantas ocasiones anteriores, un diseño de una de sus etiquetas favoritas?

Sin embargo, antes de toda esta polémica, a Penélope y a Donatella les unía una estrecha relación. Tanto es así que, hace apenas unos meses, la oscarizada actriz se pronunció sobre su vínculo con la diseñadora y el esperado biopic: “Le dije a Murphy que el proyecto sonaba muy interesante, pero que antes tenía que hacer una llamada a Donatella. Así que hablamos durante una hora, porque necesitaba esa conversación para aceptar el trabajo. No puedo contar nada de lo que hablamos, pero nos llevamos muy bien. Es una persona maravillosa, así que quise dejar claro el amor y el respeto que siento por ella. Creo que eso se puede percibir en mi interpretación. Espero que se sienta feliz cuando lo vea”.

¿Habrá recibido la estilista de Penélope, Cristina Ehrlich, órdenes expresas de la casa Versace? Continuará…