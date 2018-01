Todas las claves de la polémica ‘sudadera racista’ de H&M

Nueva polémica en la industria de la moda y, en esta ocasión, con una imagen de un catálogo de ropa infantil como protagonista. “The coolest monkey in the junge” (“El mono más cool de la selva”). Este es el, a priori, inofensivo mensaje que aparece en una de las sudaderas de la nueva colección de H&M. Sin embargo, la cadena sueca decidió escoger a un niño negro como maniquí para promocionar la prenda en su página web y, como era de esperar, la imagen no ha pasado desapercibida para los usuarios de la red.

Esta decisión poco afortunada ha recibido un aluvión de críticas por parte de los internautas, que han tachado a la marca de racista y hasta han iniciado una campaña de ‘boicot’ contra la cadena de moda.

H&M ha reaccionado rápidamente eliminando el producto (y la imagen) de su tienda ‘online’ y se ha disculpado por la polémica suscitada, a través de un largo comunicado difundido en sus redes sociales.

“Entendemos que mucha gente esté molesta con la imagen de la sudadera del niño. Quienes trabajamos en H&M solo podemos estar de acuerdo. Estamos profundamente arrepentidos por la imagen publicada y no sólo la vamos a borrar, sino que vamos a retirar esta prenda de la venta. Está claro que no hemos seguido las directrices adecuadas. No hay lugar a duda. Estamos investigando lo que ha ocurrido con el fin de prevenir que este tipo de errores sucedan de nuevo”. Este es el primer mensaje que la compañía ha compartido en su perfil de Instagram a modo de disculpa.

“Queremos que quede constancia de nuestra postura con respecto a esta sudadera. Es sencillo: nos hemos equivocado y estamos profundamente arrepentidos. Tenemos la responsabilidad de estar atentos y en sintonía con todas las sensibilidades raciales y culturales, y no hemos estado a la altura. Ha sido un accidente, lo que no significa que no seamos conscientes de la gravedad de lo ocurrido, sobre todo por haber hecho sentir mal a la gente. Hemos eliminado esta sudadera de la venta y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que no vuelva a ocurrir nunca más”, continúa la firma sueca en una segunda imagen publicada en la plataforma social.

Sin embargo, y pese a las disculpas de la compañía, la acción ha tenida consecuencias y el malestar ha llegado hasta el ‘star system’. Tanto es así que el canadiense Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, ha roto su colaboración con H&M como señal de protesta.