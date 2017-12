Así reacciona Melania a la ‘polémica’ con la firma española Delpozo

Delpozo continúa estando en boca de todos. Tras acaparar titulares de estilo de la prensa internacional después de que la reina Letizia luciera por primera vez una creación de la casa de moda española, un sofisticado traje entallado, con hombros al aire y rematado en el pecho con una flor tridimensional, la firma capitaneada por Josep Font anunció su retirada de la pasarela neoyorquina. Así, después de cinco años y diez colecciones presentes en la Gran Manzana, Delpozo ha confirmado su inminente traslado a la Semana de la Moda londinense.

Una noticia que ha generado tanta controversia como dudas y ha colocado a Melania Trump, una vez más, en el punto de mira de la industria textil. Desde su ascenso a la Casa Blanca, la Primera Dama de Estados se ha convertido en la mayor embajadora internacional de la firma ‘made in Spain’. La esposa de Donald Trump ha demostrado, en más de una ocasión, su devoción por las inconfundibles siluetas de Josep Font y la gran pregunta tras el anuncio de Delpozo era si la eslovena continuaría luciendo sus creaciones.

Sin embargo, Melania ha zanjado rápido y de la forma más efectiva la ‘polémica’ fashion. La Primera Dama ha reiterado su confianza en el sello español luciendo uno de sus modelos para posar en una foto histórica, su primera felicitación navideña desde la residencia presidencial. Una instantánea que, sin duda, dará la vuelta al mundo.

Hace apenas unas horas, Melania ha compartido la imagen tomada por el fotógrafo Andrea Hanks en la que luce un sofisticado vestido negro entallado, falda midi y bordado de lentejuelas dispuestas de forma asimétrica a lo largo de todo el diseño.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump.@POTUS & @FLOTUS are seen Tuesday, December 5, in their official 2017 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C.

(Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/WRvY1sUUuw

— Melania Trump (@FLOTUS) 14 de diciembre de 2017