La última aparición pública de Irene Escolar nos ha dejado clara una cosa: que el escote off the shoulders sigue pegando fuerte esta temporada. Después de los meses de verano, enseñar hombro sigue siendo una de las tendencias favoritas entre las celebrities a lo largo y ancho del mundo, como ya lo demostraron Sara Carbonero u Olivia Palermo. De este modo, la actriz española ha sido una de las últimas en apuntarse a esta moda con un inspirador vestido con el que asistió al estreno de ‘Bajo la piel del lobo’ en el Festival de Sevilla.

Se trata de un romántico diseño creado por la firma belga Essentiel Atwerp con el que se veía muy favorecida. Con fondo negro y estampado de corazones, está confeccionado en seda, tiene un largo midi, pronunciado escote en uve con hombros y espalda al descubierto, está disponible en la tienda online de la firma a un precio de 325 euros.

Un perfecto look de noche que recordaba mucho (aunque en otro color) al que Sara Carbonero lució hace apenas unos días con un espectacular vestido de Temperley London con el que asistió junto a Iker Casillas a la gala de los Dragones de Oro en Oporto. Rematado en volantes, lucía un escote en pico muy similar, dejando los hombros al aire con un fino tirante.

Un detalle que aporta una mayor comodidad y que también vimos en los modelos creados para Banana Republic por otra de las trendsetters de referencia, Olivia Palermo. La it girl reconvertida en diseñadora lanzó hace pocos meses al mercado una colección en la que la tendencia off the shoulders era una de las principales protagonistas. Como no podía ser de otra forma, la propia neoyorquina ejerció como la mejor embajadora de sus diseños en la gala de los premios CFDA con un sofisticado vestido color cayena.

