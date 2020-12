En los últimos tiempos, Mercadona se ha convertido en un imprescindible en cuestiones beauty. La firma Deliplus ha pasado a ser una de las predilectas del mercado cosmético, comn productos que arrasan desde el momento de su salida al mercado por sus precios asequibles y formatos innovadores. Con las fiestas de Navidad a la vuelta de la esquina, la cadena de supermercados presidida por Juan Roig propone una nueva línea de perfumes perfecta para estas fechas, en las que los regalos ocupan una parte fundamental del día a día.

Una campaña especial en la que el cliente ocupa, como siempre, una posición preferencial, pero que, en esta ocasión, busca destacar el trabajo que no se ve, lo que hay detrás de la elaboración de cada uno de los productos de la marca. Un proceso delicado y minuciono, pero sobre todo, seguro, en el que “lo que importa, no se ve”. En una época de incertidumbre como la que atravesamos desde hace casi un año, todo lo inmaterial cobra una especial importancia. Al igual que manifestaba Antoine de Saint-Exupéry en su mítica obra “El Principito”, “lo esencial es invisible a los ojos”, por eso es momento de dar importancia a lo que no podemos ver a simple vista, esto es, a todo el trabajo que hay detrás de cada producto.

La nueva línea de “La Perfumería” de Mercadona busca precisamente eso. Más de un millón de euros de inversión para averiguar qué es exactamente lo que el cliente necesita y convertirlo en el ‘jefe’, partiendo de sus gustos y necesidades y teniendo en cuenta el medio ambiente, lo que hace que se trate siempre de productos sostenibles y respetuosos con la naturaleza.

Es cierto que en el mundo de la costmética se tiende a prestar mucha atención a aspectos más estéticos como el diseño o la marca, cuestiones superficiales que entran por los ojos, pero que restan importancia a lo que de verdad importa, esto es, el proceso profesional que está detrás de la mejor calidad. Desde la marca insisten en esta idea y en lo relevante que es contar con algunos de los proveedores más destacados del panorama cosmético actual como RNB, Flor de mayo, Premi, Firmenich, Global Fragance, Symrise, Wecolors, Givaudan y You Cosmetics.

La excelencia y la calidad que persigue la cadena de supermercados no serían posibles, además de sin los mejores proveedores, sin los profesionales con los que cuentan en su equipo. Un equipo que está siempre a disposición de las necesidades del cliente que demuestra con su esfuerzo y trabajo diario su compromiso con la marca.

La importancia de la comunicación

Desde la marca insisten en que todo producto nace del cliente y vuelve al cliente. Son los trabajadores los que se interesan por las necesidades del consumidor y desde ahí se procede a la creación del producto cosmético o de la fragancia utilizando “los mejores recursos y materias primas con los que los proveedores elaboran distintas propuestas de producto buscando la máxima excelencia”, afirman desde la cadena. Una vez que una muestra de clientes han expresado su opinión al respecto, el producto sale a la venta en las tiendas. Una forma eficaz de acertar con los lanzamientos que, al menos en el ámbito cosmético, han convertido a la cadena de Juan Roig en una de las predilectas para los consumidores, con un éxito constante en cada producto que saca.