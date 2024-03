Las mascarillas reparadoras para esta primavera que más nos gustan

Para reparar, dejar la piel siempre tersa y nueva, hay productos de belleza que nos devuelven la vida con el fin de estar mejor. Son las mascarillas reparadoras que debes tener durante esta primavera.

Estos productos, indicados para la piel, porque también los hay para cabellos, siempre ofrecen un aspecto de doble capa en nuestra tez para que los poros se vayan y obtengamos una dermis siempre más brillante y joven.

Cuáles son las mascarillas reparadoras para esta primavera

Por qué debemos tener estos productos beauty

L’Oreal Paris destaca que, para limpiar el rostro con las mascarillas de arcillas puras, puedes escoger la que mejor se adapte a tu tipo de piel o bien pasarte al multimasking y combinar sus activos. Está es un tipo, pero hay muchas más y se puede y deben adaptar a cada tipo de piel.

Piel joven y grasa

En firma recomiendan la mascarilla con extracto de limón yuzu te vendrá genial. Gracias a su textura con partículas exfoliantes, unificará el tono de tu piel y la iluminará ¡sin dejar ni rastro de sebo!

Piel normal o mixta tirando a grasa

Recurre a la mascarilla azul enriquecida con alga marina y completa la limpieza con el exfoliante de algas rojas.

Piel apagada

Baja a las profundidades de la limpieza facial con la mascarilla rica en carbón. Junto a las propiedades de las 3 arcillas devolverá la luz a tu rostro.

Piel con brillos e imperfecciones

La fórmula purificante con extracto de eucalipto liberará a tus poros y atrapará las impurezas. Es tan fresca que te aportará una suave sensación incluso en las noches más calurosas de verano.

Tissue

Mientras que en Primor destacan por encima las mascarillas Tissue, suelen estar fabricadas de biocelulosa y algodón y son una opción muy cómoda, ya que la máscara está impregnada del producto y solo tienes que dejarla reposar entre 10 y 20 minutos en la piel.

Además de este tipo de mascarilla, podemos encontrar otras en formato «barro», otras magnéticas que se retiran con un imán o incluso en formato peel off, las cuales se solidifican en la piel y puedes retirarlas arrastrando las impurezas de la piel.

De carbón activado

Tales mascarillas se incorporan fácilmente a tu rutina facial para minimizar la apariencia de los poros, ya que estos tratamientos pueden ayudar a limpiar, exfoliar y nutrir la tez, contribuyendo a una textura cutánea más suave y refinada.

Desde Nezeni Cosmetics recomiendan las mascarillas de arcilla y carbón activado, y también de yogur y miel, ácido cítrico o de avena, “La arcilla ayuda a absorber el exceso de grasa y a eliminar impurezas, el carbón activado extrae toxinas y suciedad, y el ácido cítrico, actúa como un exfoliante natural. La mascarilla de yogur y miel se aconseja porque tiene ácido láctico que ayuda con la exfoliación, y la miel por sus propiedades humectantes y antibacterianas”.

A picture of a face of a beautiful woman posing with a cucumber over white background

Las mejores mascarillas para tu piel

Skin Active Vitamina C Mascarilla Facial de Tejido de Garnier

Es la Mascarilla Facial de Vitamina C y Ácido Hialurónico, que se aplica durante 15 minutos para una piel intensamente hidratada, visiblemente más iluminada y lisa.

En una semana, los signos de fatiga se desaparecen y la piel queda más uniforme y revitalizada, siendo apta para pieles sensibles.

Eau thermale, mascarilla de agua de noche de Uriage

Debes apostar por este producto, con textura de agua gelificada ultra-ligera de esta mascarilla se funde delicadamente con la piel. Al despertar, la piel está hidratada y parece descansada. El Extracto de Edelweiss incluido en esta fórmula proporciona una piel fresca, radiante y calmada.

Se puede usar diariamente como hidratante de noche aplicando una fina capa o como mascarilla, dos noches por semana, añadiendo más producto y dejándola actuar toda la noche. Esta mascarilla es perfecta para aportar ese extra de hidratación que necesitan las pieles secas.

Rigenera de Collistar

Una línea facial antiarrugas en la que se unen la ciencia y el expertise italiano, que regenera la piel en profundidad y cuya fórmula extraordinaria se basa en 3 pilares.

Tienes varios productos como la crema que puede usarse como tratamiento nocturno regenerador, aplicando una fina capa con un ligero masaje después de la limpieza facial. Y también como mascarilla de noche regeneradora intensiva, para lo que hay que aplicar una capa más gruesa durante 10 minutos, masajear y eliminar cualquier exceso con una toallita de papel.

Tratamiento Yves Rocher

En cada tarro conviven 10 millones de células vegetales regeneradoras y la fórmula tiene detrás 7 años de investigación y 3 patentes. Con estos datos, no es de extrañar que las ‘otras’ cifras’ que acompañan a este producto también sean llamativas. Pues el regenerante día y noche + mascarilla corrige los 8 signos de envejecimiento de la piel, regenera la piel en 5 días y la realza después de solo 1 noche, a partir de las 72 horas, la renovación de los fibroblastos, guardianes de la juventud de la piel, se acelera en un 20%.