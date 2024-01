Marypaz tiene el botín plataforma efecto glitter por 17,99 para deslumbrar en cualquier fiesta

Seguro que en este 2024 ya tienes agendadas un montón de fiestas y eventos a los que irás. Con tu vestido o tops de colores, Marypaz tiene el botín plataforma efecto glitter.

Y como estamos en rebajas está a un precio más bajo. Atenta porque está en varios colores , con otro descuento, que puede ser menos, o incluso mayor y esto te permite pagar cada vez menos por tus botas.

Rebajas: Marypaz tiene el botín plataforma efecto glitter

Ya no queda tanto para que la temporada de rebajas finalice. Si no tienes todas las prendas y accesorios que habías estimado comprar, ya puedes correr, pues tu talla se acabará. Te contamos cómo son unos zapatos que todavía están en descuento y que puedes comprarte en este momento y antes de que tu talla ya no esté.

Son los botines de plataforma en efecto glitter que te convertirán en la reina de las fiestas. Tiene diversas características que hacen que sea un calzado único como su tacón alto de un total de 11 cm donde te verás siempre más, llevando plataforma para que estés siempre más cómoda y el pie se pueda apoyar su parte delantera además de llevar su puntera redonda.

Se elabora en corte de 100% poliuretano, forro de 90% poliester + 10% poliuretano y la plantilla es de 100% poliuretano, siendo la suela de 100% tpr.

En variedad de colores y descuentos

Ahora puedes comprar esta bota en efecto glitter en color negro a un precio de 17,99 euros cuando costa en un inicio 39,99 euros por lo que te las llevas con un descuento bien destacado de 55 euros. Las tallas que están disponibles en este color van de la 36 a la 41.

Pero la tienes también en otros colores aunque el descuento sea otro así eliges la que te gusta más y con el mismo diseño. Por ejemplo, en color negro, el clásico de todos los tiempos, tiene ahora un precio de 22,99 euros cuando su coste inicial era de 39,99 euros así que el descuento se queda en un 43%. Las talas van de la 37 a la 41.

Por su parte, está la bota blanca, en piel, que es del todo original por este color claro que menos se ve durante estos meses y que queda realmente fashion para todo tipo de fiestas y eventos. Su precio en este momento es de 25,99 euros teniendo en cuenta que costaba 39,99 euros. Si las quieres, debes saber que las tallas de ahora son 37, 39, 40 y 41.

En forma de charol es otro de los botines que no podemos dejar pasar por alto. porque ofrecen elegancia siempre con todo lo que lleves. Su precio es de 19,99 euros, siendo un precio inicial de 45,99 euros, teniendo un descuento del 57%. Ni te la puedes perder. Busca tu talla porque ahora y en la tienda online las tallas van de la 37 a la 41.

En otro tipo de botin negro, con el mismo diseño, el precio es de 27,99 euros cuando su precio inicial era de 39,99 euros con el descuento del 30%. Su talla va de la 37 a la 41. Y en color marrón claro, siendo un color bien vistoso y que te convertirá en la más sofisticada del lugar tiene un precio en este momento de 15,99 euros, recordando que su precio inicial es de 39,99, por lo que se queda en un descuento del 60% algo que ya puedes aprovechar. Sus tallas van de la 37 a la 40.

Con qué llevar el botín plataforma efecto glitter

Con cantidad de prendas. Si nos fijamos especialmente en el de efecto glitter que es el que está de moda en este momento, sabes que es factible con pantalones vaqueros en forma de pitillo o bien más anchos para ir de fiesta.

Lo llevas especialmente con vestidos de colores o bien en plata, negros con lentejuelas y hasta con faldas con brillos, pues los botines más cómodos y especiales para salir de fiesta. También se posicionan como los que debes tener si quieres ir de bodas y otros eventos afines, ya que gracias a sus 11 cm de altura puedes así mostrarte más alta y con la figura algo más estilizada.

Comprar en Marypaz es siempre bien fácil. Sabes que puedes tener estas botas tanto online como en la tienda físicas en el caso de que esté disponible. Con tantos colores, seguro que tienes el tuyo.

El envío se realizará en 24/48 horas después de la recepción del pago. Mientras que informan que la recogida en tienda sin gastos de envío, pagas de forma segura y los gastos de envío gratuitos en pedidos superiores a 30€. Algo a tener en cuenta si no quieres pagar más quizás comprando algun bolso de rebajas que necesitas y que obtienes en la misma web.

Puedes comprobar tu guía de tallas en la web y tienes toda la información también sobre los envíos, precios, devoluciones y mucho más.