A estas alturas, nadie duda de que la princesa Marie-Chantal de Grecia es un icono de estilo internacional y que sus looks inspiran a mujeres de todo el mundo. Sin embargo, más allá de los estilismos que elige para las grandes citas, lo que más interesa son los outfits que luce en su día a día. La mayoría de ellos no están al alcance de muchas, porque recurre a prendas de firmas de lujo, cuyos precios no son asequibles, pero sí es cierto que su estilo es clásico y discreto, por lo que es muy fácil de imitar, al menos, en patrones.

La princesa se encuentra en estos momentos disfrutando de sus vacaciones familiares y, como suele hacer cada año, Grecia ha sido el destino elegido. Desde que falleciera el rey Constantino, los príncipes Pablo y Marie-Chantal pasan cada vez más tiempo en Grecia, no solamente para servir de apoyo a la reina Ana María, sino también por su responsabilidad moral como jefe de la Casa Real, aunque no haya monarquía en el país.

Esta semana, tanto el príncipe Pablo, como la princesa Marie Chantal han compartido en sus redes sociales un mensaje de felicitación por el cumpleaños de su hijo Aquiles, pero no ha sido lo único que han publicado. El primo del Rey Felipe VI ha aprovechado para compartir algunas instantáneas de sus vacaciones en Grecia, una de las cuales ha llamado especialmente la atención por el estilismo que lleva su esposa.

El look de Marie-Chantal

Se trata de una fotografía en la que aparecen el príncipe Pablo y su mujer posando juntos frente a la puerta de un recinto. El príncipe luce unos pantalones de color blanco y una camisa azul, un estilismo que evoca los colores de la bandera griega, pero es el look de la princesa el que más llama la atención.

Marie-Chantal lleva un vestido tipo túnica de color blanco con detalles en amarillo pálido y con cinturón del mismo tejido. Un diseño de silueta fluida y largo midi, con manga francesa y ligeramente abullonada, que la princesa ha combinado con unas sandalias planas en color nude y un bolso tipo capazo. El vestido, por su tejido y su silueta, resulta ideal para esta época y para desafiar a las altas temperaturas.

Los príncipes Pablo y Marie Chantal de Grecia. (Foto: Gtres)

Precisamente el bolso es uno de los detalles que más ha llamado la atención de su estilismo, ya que se trata de un bolso de mimbre en tamaño midi, perfecto para la temporada de verano y que cuenta con las iniciales de la princesa grabadas en color negro. Un complemento ideal para esta época y que seguro que muchas querrían en su armario.

En cuanto al look beauty, la esposa del príncipe Pablo de Grecia ha apostado por llevar el cabello recogido en una coleta baja y muy pulida, y no ha prescindido de las gafas de sol, para protegerse de la luz.