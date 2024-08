El maquillaje para parecer más joven a los 40: cuida la piel y rejuveneces

Al paso de los años, siempre queremos lucir una piel más tersa. A veces no es posible y nuestro maquillaje para parecer más joven a los 40 es lo que todo el mundo quiere con el fin de restar años. Se trata de trucos que podemos aplicar y con los que no aparentar nuestra edad. Además de ello hay manos expertas que hacen milagros (o casi) y siempre está bien copiar sus diversos looks y consejos.

El corrector, el serúm, la forma en que nos maquillamos y varios productos que tienen diversas funciones a la vez son los hits de esta temporada. Es verdad que durante los meses estivales nos maquillamos mucho menos pero esto no quiere decir que nuestra piel no deba cuidarse. Precisamente en este momento y al pasar la barrera de los 40 es cuando las manchas suelen hacer acto de presencia. Además el sol nos quema y si no nos aplicamos el protector correcto las arrugas también se extienden porque la piel tiene memoria. Así que debemos hacer caso de los expertos y del maquillaje y cuidados que ahora son necesarios.

El maquillaje para parecer más joven a los 40

El bendito corrector

No hay reglas escritas en el mundo del maquillaje. Sin embargo, es importante recordar ciertos principios básicos a la hora de aplicar el corrector para sacarle el máximo partido. Este producto es un must have ya que nos ayuda a disimular imperfecciones y a iluminar la mirada en cuestión de segundos. Utilizándolo de la manera adecuada, puede darnos grandes resultados. Y así no lo hace saber la maquilladora Cristina Lobato.

No siempre sabemos aplicarlo de forma correcta y por esto Lobato nos ofrece los secretos para utilizar el corrector de manera correcta y efectiva, consiguiendo así un aspecto más juvenil, fresco y rejuvenecedor.

Si tienes una ojera muy suave, aplica un tono beige que sea natural. Si tu ojera es oscura, opta por un tono salmón ligeramente anaranjado. Recuerda que no es necesario aplicar mucha cantidad ya que el objetivo es mantener un aspecto luminoso y natural.

Fotografías: Andai Films

Además y para corregir rojeces y granitos, «elige un corrector de cobertura media en un tono que vaya en armonía con el color de tu piel, que no sea ni más claro ni más oscuro. Con un brocha plana con forma ligeramente puntiaguda, aplica sutilmente y de forma precisa sobre la discromía y difumina para fundir el corrector con el tono de tu piel».

Hidratar la piel

Está claro que antes de aplicar el maquillaje tanto corrector como el que sea para parecer más joven, lo más importante es hidratar muy bien la piel y si es posible utilizar una prebase que nos ayude a redefinir las líneas de expresión.

Bases: el maquillaje para parecer más joven

Según Cristina Lobato, las bases más adecuadas son las antiage. Éstas tienen una acción reafirmante que atenúan las líneas de expresión y ayudan a unificar el tono de la piel. Para conseguir un efecto rejuvenecedor las bases tienen que ser de cobertura ligera para que aporten un aspecto luminoso y saludable. Escoge un tono lo más similar posible al color de tu piel para un efecto natural.

Qué hacer con los labios

La maquilladora da a conocer que el uso de primers en el labio es muy necesario porque ayudan a rellenar las arrugas , suavizan el labio y hacen que el labial no se mueva. Es aconsejable el uso de perfilador para ayudar a redefinir la forma pero es importante que sea del mismo color que la barra de labios.

Mientras que Maybelline establece que si la luminosidad y el aspecto jugoso son dos características recurrentes en las pieles jóvenes y sanas, el caso de los labios no es diferente. Por eso, un truco de maquillaje para verse más joven, en lo que a la boca se refiere, es utilizar un tono rosado y/o glosses.

Maquillaje natural

Para Maybelline, una de las claves de aplicar maquillaje para parecer más joven es apostar por un maquillaje natural para verse más joven,

Buscamos ese efecto no make up: ir maquillada sin que lo parezca. Lucir un rostro fresco y con la piel suave y bien hidratada, sin mucha cobertura pero la suficiente como para que no se vean manchas, granitos y otras imperfecciones.

Luego toca aplicar el borrador corrector, un buen aliado y el complemento perfecto para una base ligera.

Un toque de color para el colorete es a base de polvos ligeros que aportan un tono muy natural y favorecedor gracias a un brillo sutil que dura todo el día. “Aplícalo en la parte alta de los pómulos, en diagonal hacia la sien para dar frescura al rostro. También puedes aplicarlos en los párpados, sobre el puente de la nariz y en la barbilla a modo de rubor”.

Mirada más joven

Maybelline da más señas como evitar los ahumados para concentrarnos en una mirada más joven, y elegir uno o dos tonos como mucho (el más claro en el párpado móvil y el medio en el pliegue). Para completar este maquillaje de ojos, puedes añadir un eyeliner y máscara de pestañas.