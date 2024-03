Mango tiene el clon del bolso de moda de MiuMiu: no vas a ver una ganga igual

Mango da a conocer su nueva colección y tiene cantidad de prendas y accesorios. Uno de ellos es el clon del bolso de moda de MiuMiu pero a ti te a va a costar menos.

De todas formas es un accesorio de calidad que vas a tener durante tiempo. y lo debes comprar antes de que se agote.

Así es el clon del bolso de moda de MiuMiu

Elegante, algo alargado, y también de tamaño mediano/grande, tiene un efecto piel único. Es además acolchado y estilo bowling.

Destaca por sus diversos detalles que lo hacen siempre especial. Te fijarás porque lleva doble asa corta, bolsillo interior, con cierre de cremallera, forro interior y está dentro de los looks de oficina.

Su tamaño es ideal porque ahí puedes llevar diversas cosas, tanto si vas a la oficina como si lo usas para una fiesta o salida en plan cena con chicas.

Concretamente, el tamaño es 25.0×28.0x10.0cm (LargoxAltoxAncho) para tu mejor información y que sepas qué puede caberte y qué no, y qué puedes entonces meter en él, especialmente para que no te pese.

Se trata de llevar un complemento bien práctico y que luce mucho, pero no cantidad de cosas que nos pesan y luego los hombres siempre nos duelen.

Cuáles son los materiales de este bolso

Debes tener en cuenta de qué forma cuidar el bolso y esto también tiene que ver con los materiales que se elaboran.

Diseñado en Barcelona, como la mayoría de las prendas de Mango, este vestido se confecciona en 100% poliuretano y siendo el forro de 100% poliéster.

Desde Mango explican que es mejor no lavar el bolso (teniendo en cuenta de que es de piel), no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco, y no se puede usar secadora. Todo ello se debe tener presente para que el bolso se cuide más y se pueda mantener al paso del tiempo como si fuera nuevo.

Sigue las instrucciones de la etiqueta y si no lo tienes claro, pregunta en Mango que seguramente te explicarán y te darán a conocer cómo cuidarlo.

Los bolsos deben mantenerse siempre sin estar muy juntos, en un armario o departamento a parte y en un lugar que se menos fresco y húmedo, pues la piel se puede estropear al paso del tiempo.

Todas las combinaciones posibles

El bolso se lleva en cantidad de ocasiones, aunque es un accesorio más bien festivo, su elegancia en negro también es ideal para el trabajo y para ir a reuniones y mostrar nuestro bolso.

Para combinarlo, Mango posee cantidad de prendas con las que estarás siempre total. Es el caso de la blazer de traje de doble botadura que tiene un precio de 59,99 euros en diversas tallas, es de color blanco así que contraste bien con el color negro del bolso.

Si quieres dar a conocer ese lado más casual, entonces puedes hacerte con la biker de efecto piel a precio de 59,99 euros. En rebajas está el jersey de cuello Perkins que costaba 29,99 euros y ahora está a 17,99 euros, busca tu talla dentro de la web de Mango.

Los jeans Slim crops encerados es otra de las prendas que recomiendan en la web para poder combinar con el bolso, o bien el botín de cierre de cremallera de precio 39,99 euros. Hay más y algunas prendas todavía de rebajas y las debes aprovechar: vaqueros, vestidos de gasa, abrigo midi de solapa, o el anorak blanco con capucha que ya tienes para la otra temporada y que ahora compras en rebajas por 39,99 euros.

Cuál es el precio del clon del bolso de moda de MiuMiu

De talla única, has podido ver que tienes ese bolso que se parece a la conocida firma pero que gastarás menos por este accesorio. Su precio es de 29,99 euros, así que verás que es top, tanto su diseño, color, materiales de piel, y de alta calidad.

Si lo pides y vas a la tienda, entonces este trámite es gratis y lo puedes ir a recoger de 2 a 6 días laborables, en envío a domicilio lo tienes en un máximo de 1 a 4 días laborables siendo el precio de 3,95 € , siendo gratis en pedidos superiores a 30 €.

También puedes devolver tus artículos sin problema: Dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos:

Devolución en punto GLS siendo gratis

Devolución con recogida a domicilio, con transacción gratis

Devolución en tienda es gratis

Si quieres comprar el bolso en la tienda, puedes, pero es mejor que compruebes antes si está es decir su disponibilidad. Algo que debes primero hacer si sabes que vas a pasar por tu tienda de Mango.

Respecto al resto de informaciones, lo tienes todo en la web. comprar online es una de las cosas más cómodas y Mango nos lo facilita.