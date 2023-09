Mango tiene el bolso perfecto para llevar el portátil e ir con estilo a la oficina. Es de piel y es un chollo

¿Buscando un bolso para este invierno? No lo pienses mucho porque Mango tiene el bolso perfecto para llevar todo lo que quieras.

Sin ser shopper, te caben cantidad de cosas para el día a día. Y lo mejor es que está de oferta.

Tendencia: Mango tiene el bolso perfecto

Con este accesorio puedes ir a diario a la oficina o a otros lados porque metes ahí desde el portátil o la Tablet y otros documentos que vas a necesitar. Por esto es tan práctico y ofrece lo que necesitas en este momento.

Es tipo saco, y de piel 100% bovino, en oferta y lo tienes en tres colores distintos. En este tamaño algo más grande, destaca por su asa corta, el cierre de cremallera, y se cierra con botones magnéticos. Mientras que para tu comodidad, lleva neceser incorporado.

Cómo cuidar este bolso

Para tu información, las medidas son 40.0×3.0x40.0cm (LargoxAltoxAncho). Diseñado en Barcelona, y una vez vista su composición, debes saber que para cuidarlo y que te dure más en el tiempo, este accesorio no debe lavarse, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no usar secadora.

De esta forma y con los cuidados, puedes tener el bolso para largo tiempo.

En diversos colores

Una de las cosas que te gustaran de este accesorio es que lo tienes en tres colores distintos. Por un lado, está el marrón anaranjado , que está de moda y aporta ese tono algo distinto para elevar el otoño.

El negro es el que puedes llevar a todos lados, desde una reunión, a diario, para ir de compras o a esa cena algo más formal. Y en beige es uno de los colores que causan sensación y se ven mucho más elegantes.

En oferta, ¡corre que se acaba!

Este bolso está ahora por un precio menor en la web de Mango Outlet. Si su precio era de 39,99 euros, lo tienes en este momento por 27,99 euros gracias al descuento del 30%. Lo puedes comprar directamente en la web si bien ya no están todos los colores.

Otra cosa es que vayas a la tienda física y entonces ahí puedas encontrar lo que buscas. Recuerda que en Mango hay también cantidad de prendas y que puedes darte una vuelta por la web para poder obtener todas las tendencias de esta nueva temporada.

Hay de todo: vestidos, pantalones, cazadoras y chaquetas y siempre al mejor precio.