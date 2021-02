Maneras de planificar una dieta saludable de una vez por todas

Cada vez que empiezas, a la larga, no consigues establecer una dieta saludable. Comienzas bien pero luego te saltas una comida y otra y los ultraprocesados entran de nuevo en tu vida. Te contamos algunas maneras de planificar una dieta saludable definitivamente. ¡Lo lograrás!

Deberás organizar, tener paciencia, no caer en las tentaciones y ayudarte del trabajo de un nutricionista que te evalúe lo que comes y de qué manera hacerlo mejor.

Planifica un calendario semanal

Sin una buena organización es complicado seguir una dieta. No tiene porqué ser estricta pero sí con un calendario semanal de comidas para saber qué comemos cada día. El nutricionista marcará esta dieta y los alimentos que van mejor para conseguir tus objetivos, pérdida de peso incluido.

Compra lo que necesites y alimentos saludables

Esta planificación pasa por comprar alimentos saludables. Ya puedes hacer una lista con lo que realmente necesitas para el calendario semanal. Así no comprarás aquello que no necesitas y que aporta toda clase de tentaciones. Si no lo tenemos en casa, no habrá lugar a caer.

Qué objetivos persigues

Escribe en una libreta aquellos objetivos que persigues a la hora de realizar una dieta saludable: perder peso, ganar en salud, mantener nuestro peso, dejar de lado nuestros malos hábitos, etc. Verás que son más fáciles de alcanzar si lo hacemos así.

No te pases con los objetivos que escribas, deben ser reales y dentro de un tiempo prudencial. Muchas veces nos pasa que queremos conseguir las cosas al momento y eso no es nada bueno. Empieza despacio para ir de forma progresiva hacia esos objetivos fijados.

Alimentos saciantes y con fibra

Debemos tener cuidado con el tipo de alimentos que vamos adquirir para alcanzar nuestra dieta saludable. Se recomienda comer aquellos nutrientes que son saciantes, es decir, que nos llenan y hacen que no comamos más de lo que necesitamos. Muchos de ellos son los que llevan fibra, porque regulan nuestro intestino y permiten adelgazar antes.

Esto incluye las frutas, las verduras, los alimentos ricos en agua, las aves, los pescados, los frutos secos y los huevos, pues tienen importantes proteínas.

Menos cantidad de comida

A parte de dejar de lado a los fritos y los ultraprocesados, debemos rebajar la cantidad de comida que ingerimos. El truco es usar platos medianos y no grandes, así no los llenaremos tanto.

Prepara las comidas en casa

Aunque no seas demasiado cocinillas, una de las mejores cosas que podemos hacer para pasarnos a un estilo de vida saludable de forma definitiva es cocinar en casa. Pues todo va a ser más fresco y saludable. Adquirir comida preparada es peor porque suele llevar más grasa, azúcar y otros aditivos que es mejor evitar.

Combina tu dieta con ejercicio

Son dos cosas que van unidas, es decir, una dieta saludable debe ir en consonancia con un ejercicio diario. Solo así podemos mantener nuestro peso a raya y nos sentiremos mejor.

La manera de cocinar también influye

Si cocinamos en casa, podemos echarle la cantidad de sal que queremos a los alimentos. Así huiremos de los fritos para usar más el horno o cocinar al vapor que es mucho más saludable.

Puedes premiarte por tus logros

Ya puedes ir apuntando todos los logros que realices a la hora de crear tu dieta saludable. La cantidad de veces que has pensado en aquella bolsa de patatas pero que al final no has comido. Los desayunos saludables que realizas, la pieza de fruta que has sumado ese día, la receta que has cocinado para todos… ello nos hace motivar mucho más.

Y una vez anotado, va bien premiarse por ello. Así una vez a la semana podemos hacer un aperitivo, comer un frito, irte de compras, etc.

Bebe agua

Es otra de las normas que está en toda guía de la dieta saludable. Hay que beber varios de 1 a 2 litros de agua por diversos motivos, luchar contra la hidratación, nutrirnos y también porque produce un efecto saciante para no ir a picar otros alimentos.

Consejos