La Reina Letizia se viste al fin de flamenca… pero a su manera

El traje de flamenca es una de las asignaturas pendientes de la Reina Letizia, de la misma manera que acudir a la Feria de Abril. A diferencia de otras royals, como la Reina Sofía, Máxima de Holanda, Grace Kelly o incluso su sobrina, Victoria Federica de Marichalar, a doña Letizia no la hemos visto todavía vestida de flamenca o de corto. Sin embargo, la esposa de Felipe VI tiene su particular manera de rendir homenaje a este tipo de indumentaria a través de sus estilismos.

A pesar de que la Reina no ha pisado la Feria de Abril, en su vestidor no faltan los modelos con guiños que, en cierta manera, recuerdan a los atuendos que estos días se ven en el recinto ferial. Nos referimos a los modelos con estampados de lunares o topos, de los que la esposa de Felipe VI cuenta con varios en su armario. A esto hay que añadir que también guarda en su vestidor modelos de firmas sevillanas, como es el caso de Cherubina, Vogana o José Hidalgo, o andaluzas, como Matilde Cano o The IQ Collection.

Máxima de Holanda, vestida de flamenca. / Gtres

Los looks más flamencos de la Reina

Son muchos los vestidos o conjuntos con aires flamencos que la Reina Letizia ha llevado a lo largo de los últimos años y que, de alguna manera, suponen un guiño sutil al traje de gitana que, de momento, se le resiste.

La Reina Letizia, con un vestido de lunares. / Gtres

Por ejemplo, hace dos años, doña Letizia estrenó un precioso vestido en color topo con lunares blancos de Laura Bernal para uno de los actos de la Cumbre de la OTAN en Madrid. Un modelo de corte midi que combinó con alpargatas en color beis y que llevó en una visita a La Granja.

En un encuentro con Jill Biden en el Palacio de la Zarzuela, la Reina Letizia llevó un vestido entallado en blanco y negro con estampado de lunares de José Hidalgo. Un diseño que correspondía a una colección de trajes de flamenca, pero que en el caso de doña Letizia, se reconvirtió en silueta midi.

La Reina Letizia, con un vestido de lunares. / Gtres

Aunque doña Letizia no se vistió de gitana para visitar Almonte, sí que apostó por un vestido con discreto estampado de lunares en un acto en la localidad junto al Rey Felipe. En este caso, se trataba de un diseño de corte lady de Emporio Armarni, que le sentaba como un guante. Un look similar al vestido de cuello halter de Carolina Herreta que la esposa de Felipe VI ha llevado en multitud de ocasiones.

La Reina Letizia, con un vestido de lunares. / Gtres

Estos son solamente algunos de los ejemplos de las veces que se ha podido ver a la Reina Letizia con looks que, de una forma sutil, emulan el estampado más clásico de los vestidos de gitana. A pesar de que, por el momento, no se espera que doña Letizia visite las casetas de la Feria de Abril, está claro que los lunares forman parte de sus estampados favoritos. Quizás en el futuro la veamos vestida de flamenca, como a Máxima de Holanda, o quizás serán la princesa Leonor y la infanta Sofía las que tomen el testigo de la Reina Sofía. El tiempo dirá.