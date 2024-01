Es lo único que pedimos: el bolso de H&M que parece de marca y que estamos deseando que nos traigan los Reyes

Si tu último accesorio ya está algo desgastado o incluso deteriorado y buscas un nuevo complemento versátil para esta temporada, este bolso de H&M que parece de marca es el que debes tener.

Es cruzado con candado decorativo y es una buena opción que debes considerar. Es una alternativa interesante que cuenta con características como un diseño cruzado de doble asada y una solapa estrecha que disimula el cierre magnético oculto.

Pero lo más llamativo es su candado decorativo de metal junto a la correa fina ajustable con mosquetones y el forrado interno. Asimismo, posee unas dimensiones de 7 x 12 x 20, de ancho x alto x largo, que son suficientes para tus elementos de valor.

Para ti: el bolso de H&M que parece de marca

Color y talla

Lamentablemente no es posible seleccionar otros, ya que sólo se encuentra disponible en color negro y en la talla antes mencionada. Igualmente, si te hace falta un bolso más grande cuentas con una amplia variedad de modelos dentro del catálogo de esta marca. Aprovecha que la firma acaba de lanzar una nueva colección y muchos de sus accesorios son diferentes a todo lo visto hasta el momento.

Éste se distingue de los demás por una composición de poliéster para el forro y la tela exterior y poliuretano para el revestimiento. Combinando estos materiales, obtenemos un complemento resistente y que durará años por los cuidados básicos.

Recuerda que tanto el poliéster como el poliuretano son materiales sintéticos, elaborados siguiendo estándares globales.

Y en caso de que ya no vayas a usarlo, puedes llevarlo a alguna de las tiendas de H&M para que ellos lo reutilicen o lo reciclen. Gracias a esta acción, ayudas al medio ambiente y haces que la moda sea más sostenible y la contaminación en el planeta, menor.

¿Cómo mantenerlo en buen estado?

Hay ciertas instrucciones sobre su cuidado: podemos limpiar este bolso únicamente con lejía pero sin aplicar cloro sobre él. Cuando vayas a secarlo, déjalo colgando para que se seque naturalmente. Y no lo limpies en seco, no lo laves ni lo planches.

Cuál es el precio del bolso de H&M que parece de marca

El coste de este producto es de 29,99 euros. Es apto tanto para citas formales como informales, siendo uno de esos bolsos que bien podrías llevar todos los días al trabajo.

Ahora bien, si nunca has adquirido nada en H&M o lo has hecho como invitada en su web o en alguna de sus tiendas, entonces puedes disfrutar un 10% de descuento y entrega gratuita en tu compra haciéndote miembro antes de finalizar con la operación.

De lo contrario, las entregas son gratuitas si gastas más de 30 euros y eres Miembro H&M o si eres Miembro H&M Plus.

Respecto a la política de devoluciones, no olvides que tienes derecho a devolver un pedido en un plazo no superior a 30 días. Es fácil hacerlo si algo no te convence, pero sí debes devolver el accesorio en excelentes condiciones -igual que nuevo-.

¿Cómo combinar este bolso?

Nos aconsejan hacerlo con unos mocasines negros, unos Skinny High jeans y una chaqueta de aviador. Todos de su actual colección.

Pero sabes perfectamente que lo puedes llevar con todo lo que te propongas. Con vestidos y abrigos o bien con sudaderas, deportivas, y así ofrecen otro look algo más informal para diario.

Ya puedes comprar este bolso en la web de H&M directamente. Verás que es muy fácil y realmente se hace en un click. Y si pasas por una tienda física, también lo tienes. Cógelo antes de que se agote, son accesorios destacados que no tienen rival.