Los llevaba tu abuela y ahora son la última moda: los zapatos de Gioseppo con tacón bajo que nos enamoran

Gioseppo es una marca de moda que se ha convertido en tendencia por piezas, como estos zapatos que podría llevar tu abuela y ahora son tendencia. Lo retro vuelve y lo hace de tal forma que debemos empezar a prepararnos para lo que está por llegar, de la mano de un buen zapatero que conseguiremos estas rebajas. Ha llegado ese momento en el que no hay excusas posibles, todo lo que necesitamos lo tenemos de la mano de complementos de este tipo.

El calzado es una de las partes más importantes de nuestro look, es la pieza central de una serie de detalles que acabarán siendo los que marcarán una diferencia significativa. Vamos a hacer realidad algunos cambios destacados que se convertirán en esenciales si tenemos en cuenta todo lo que nacerá de un outfit que empezará por los pies. Este calzado de Gioseppo recrea ese estilo clásico, pero también fuerte y duradero de piezas que hace unos años eran tendencia. Todo vuelve y lo hace por una sencilla razón, queremos más y más, deseamos volver a aquellos tiempos en los que todo parecía indestructible.

Son la última moda y lo llevaba tu abuela

Las abuelas son invencibles. Son mujeres que consiguieron hacer magia, con muy poco consiguieron mucho y eso se plasma en todo lo que se desprende de ellas. Queremos recuperar aquella fortaleza que quizás veamos en prendas y complementos que no dudarían en haber llevado en su día.

La moda retro parece que hace que todo vuelva. Representa este cambio que queremos conseguir y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es como si lo tradicional empezará a cobrar otra vida y lo hiciera con la mirada puesta a un cambio de tendencia muy especial.

La calidad de este calzado nos recordará aquellas piezas que siguen intactas en el armario de la abuela. Antes la ropa duraba más. No es una suposición, lo podemos comprobar con algunas piezas que siguen estando intactas en un armario que hace años no hemos tocado. Es como si fueran piezas que se recrearán de la mano de algunos elementos que quizás hasta ahora no pensábamos que fueran posibles.

Gioseppo es la marca española que ha hecho posible lo imposible, recuperando una de las piezas estrella del zapatero de la abuela. No puedes dejar de llevar estos zapatos de tacón bajo que son todo un símbolo.

Estos son los zapatos de tacón bajo de Gioseppo que enamoran

La web de la marca define estos zapatos como: «Una silueta clásica con un toque moderno. Zapatos de salón negros destalonados de piel con tachuelas. Cuentan con plantilla muy acolchada y piso de EVA flexible. El forro, el corte y la plantilla de piel han sido fabricados en tenerías que siguen un proceso de curtición más sostenible, de acuerdo con los estándares de Leather Working Group (LWG). La hilatura de los tejidos utilizados en la fabricación del forro tiene el sello de garantía certificada Global Recycle Standard (GRS). Altura del tacón: 3cm. ¡Añade un toque elegante a tus outfits!».

Estamos ante unas bailarinas que destacan por sí solas y que pueden acabar siendo nuestras mejores aliadas del estilo y la comodidad. Un zapato con un diseño que se ha convertido en viral por varios motivos, empezando por los sentimientos que nos genera al verlos.

Es el tacón que llevaría tu abuela. No muy alto, pero lo suficiente para marcar estilo y pisar muy fuerte. Ideal para el día a día en la oficina o para esos días en los que debemos dejar los taconazos en casa. Pasear cómodamente por la ciudad es algo que conseguiremos con un tipo de calzado que realmente puede ser lo que buscamos y más para triunfar.

Queda bien con todo. Ya sea con un vestido de corte bohemio o con ese vestido negro que tienes preparado para ocasiones especiales. Es imposible equivocarse de la mano de un tipo de calzado que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es la versatilidad hecha calzado.

Tampoco debes olvidar que están hechos en piel. Un material de lo más duradero que nos asegura unos buenos zapatos durante mucho tiempo, justo lo que necesitamos para poder disfrutar de un tipo de complemento de esos que siempre nos harán salir de la calle sintiéndonos invencibles.

El negro combinado con el dorado le aporta un toque lujoso. Cuando vemos este calzado nos puede parecer que estamos ante un tipo de calzado que puede parecer que saquemos de una tienda de lujo, aunque en realidad será de la marca nacional Gioseppo. Se venderá por mucho menos de lo que parece y más ahora en rebajas, sólo 69 euros nos costará este zapato tan especial.