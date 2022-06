Estas joyas con las que Letizia amplía su joyero están al alcance de todos

La Reina Letizia ha sorprendido en los últimos tiempos apostando por looks arriesgados como el que llevó hace unos días en Valencia. Un vestido de la firma Cayro en color fucsia, de largo tobillero, manga afarolada y corte cut out, que dejaba a la vista parte de los abdominales de la esposa de Felipe VI. Aunque fue el diseño de la Reina lo que más acaparó la atención, lo cierto es que no fue lo único que la consorte estrenó en esta jornada.

Doña Letizia apostó por unos pendientes que hasta la fecha no le habíamos visto y que, si no son nuevos, nunca hasta la fecha los había lucido. Se trata de una creación de la marca CXC, fundada por Concha Díaz del Río, que cuenta con una gran experiencia en el mundo del diseño de joyas, ya que ha trabajado en firmas como Uno de 60 o Nº3. El modelo en cuestión pertenece a la colección Siroco y es uno de los modelos más versátiles, tanto que ofrece muchas posibilidades. Su precio es de 70 euros.

LOOK ha podido hablar con la responsable de comunicación de la firma, que ha comentado cómo ha sido la repercusión en la marca: “Para nosotros es un verdadero orgullo que su Majestad la Reina doña Letizia haya elegido unos pendientes de nuestra firma para lucirlos en el acto que presidió en Valencia”, han comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CXC (@cxc.es)

Desde la firma han indicado el importante papel de doña Letizia en el ámbito de la moda: “La Reina es una gran embajadora de la moda española y para nosotros es una oportunidad muy valiosa, teniendo en cuenta que somos una marca pequeña y artesanal. Nos sentimos muy afortunados y es una auténtica motivación para seguir trabajando duro día a día”, ha recalcado. No obstante, desconocen cómo ha llegado la joya a doña Letizia, aunque esperan que no sea la última vez que apueste por la marca: “desconocemos cómo ha conocido la marca, pero estamos felices de que lo haya hecho y esperamos que nos siga eligiendo en un futuro”, ha asegurado.

La marca tiene unos patrones de diseño de corte moderno y minimalista, con piezas con formas geométricas y elaboradas de manera artesanal en oro y plata. Una apuesta de tendencia que está al alcance de todos.

No ha sido este el único estreno reciente de la Reina en lo que respecta a joyas. Hace unos días doña Letizia también sorprendió con otros pendientes nuevos, en este caso de la joyería José Luis. Unos pendientes de oro bicolor con forma de hojas lapidadas, cuyo precio no llega a los 240 euros. Al igual que en la pieza de CXC, en este caso, puestos en contacto con la firma han confirmado que tampoco saben cómo ha llegado la joya a doña Letizia, aunque está claro que es un espaldarazo para la marca.

Hasta ahora, doña Letizia solía apostar con bastante asiduidad por las mismas piezas, entre las que se encuentran los pendientes de oro que imitan las formas del bambú y que comparte con la Princesa Leonor o los diversos modelos de Gold&Roses que guarda en su joyero. Piezas que ahora tendrán que competir con las nuevas adquisiciones de doña Letizia y las que están por venir.