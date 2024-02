Lefties tiene por 9 euros el vestido más versátil que podrás llevar con cualquier accesorio

Si tuviéramos que hacer un listado de las prendas más versátiles y adaptables que existen, el vestido camisero sería una de ellas. Por supuesto, hay una gran variedad de alternativas entre las cuales elegir. Como el de Lefties, pues tiene el vestido más versátil que puedes llevar.

Deberías escogerlo si sientes que te falta una prenda que vaya bien en cualquier ámbito, que te salve si no sabes qué ponerte. Sumándole a eso que puede ser tuyo por la mitad de su coste original, entonces ésta es una oportunidad de las que no debes dejar escapar.

El vestido más versátil de Lefties

Características del modelo

Estamos en presencia de un vestido midi de manga larga. y cuello camisero con cinturón. Está confeccionado en un tejido cómodo, ideal para usar a diario por lo agradable que resulta al tacto.

Y lo mejor es que puedes combinarlo de tantas formas que nadie se dé cuenta de que se trata de una misma prenda.

En cuanto a sus tallas y colores, el único tono en el que se comercializa este vestido camisero es el negro. Y por supuesto, encontrarás otros vestidos camiseros en el catálogo de Lefties. Tienen varias colecciones de vestidos para toda ocasión.

Deberás seleccionar una talla de las cuatro disponibles, que van desde la S hasta la XL. Si tienes dudas, revisa su guía online. Recuerda que en todo caso podrás pedirles el cambio, pero lo más conveniente es que seas precavido y compares las medidas.

¿De qué materiales está compuesto el vestido más versátil de Lefties?

Lefties se toma muy en serio la fabricación de sus productos, y este artículo específicamente ha sido elaborado con un material conocido dentro del sector. Se trata del poliéster, y en concreto poliéster de la mejor calidad. Es un material muy fácil de cuidar.

¿Cómo mantenerlo en buen estado? En principio, lavándolo a máquina cuando haga falta, en centrifugado corto a no más de 30° C. Por otro lado, puedes plancharlo para deshacerte de las arrugas pero procura que la temperatura de la plancha no supere los 110° C.

Lo que no puedes hacer es aplicarle lejía o blanqueador, limpiarlo en seco o meterlo en la secadora. Todo eso hará que se estropee y no tendrás vestido entonces.

¡Aprovecha el precio con descuento del vestido más versátil!

El coste original de esta prenda era de 19,99 euros. Lefties lo rebajó a 13,99 euros y su oferta actual es de sólo 9,99 euros. Es decir, de las pocas cosas que quedan ahora en rebajas y que deberías entonces tener. Las tallas ahora disponibles en online son la M y L. si es la tuya, date prisa, si no busca en la tienda física pues igual también está disponible.

Por esto solamente debes pagar la mitad de lo que costaba cuando fue lanzado. Y por eso decíamos que es una oportunidad que no vas a tener siempre, pues las rebajas se acaban en unos días.

Piensa por un instante en cuántas prendas puedes comprar por 9,99 euros. Tan versátiles y adaptables, probablemente ninguna. Pagando solamente 9,99 euros por un vestido que tendrás en variedad de ocasiones, entonces te queda dinero para hacerte con accesorios y complementos que multipliquen tus looks.

¿Qué te proponemos? Un outfit con un calzado bajo, de color negro o marrón, y un bolso minimalista en los mismos tonos. Irás bien combinada.

¿Cuáles son los métodos de envío de Lefties? ¿se pueden devolver los productos?

El único método de envío gratuito de Lefties son los envíos a las tiendas. Busca la más cercana a tu dirección y que te lo envíen allí. Luego, hay hasta tres modalidades de pago como el envío a punto de entrega -3,99 euros-, el envío estándar -4,99 euros- y el envío express -5,99 euros-. Para más detalles sobre tiempo de entrega, condiciones y excepciones, tienes que visitar su sección de Ayuda.

Para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación del envío. Nuevamente, los cambios y las devoluciones son gratuitos en las tiendas físicas de Lefties. Ve a una para cambiar tu vestido por tallas o colores diferentes y tales transacciones son del todo gratuitas.

Si lo que buscas es un producto distinto, no tendrán inconveniente en cambiarlo por algún otro en stock pero tendrás que devolver la primera prenda y luego comprar la segunda como si fuera una adquisición separada. Aunque en rebajas puede ser algo más complicado.

La otra modalidad de devoluciones son las devoluciones en puntos de entrega, que tienen un coste extra de 1,99 euros. Absolutamente en todos los casos, el importe total del reembolso aparecerá en el medio de pago con el que hayas abonado descontándose, si correspondiera, el coste extra de la devolución en punto de entrega. Y eso es lo que debes saber al respecto.

Busca todas las informaciones sobre ello, devoluciones, precios y otros.