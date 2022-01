El jersey de Shein con perlas que parece de alta costura

Elegante, superior y a un precio realmente bajo. Así es el jersey de Shein con perlas que querrás llevar porque parece de alta costura. Esta web siempre nos ofrece las mejores prendas a un precio realmente asequible.

Está en diferentes colores para que puedas combinar con todo aquello que quieras y salgas siempre bien estilosa en todas las ocasiones.

El jersey de Shein con perlas

Descubre más sobre este bonito jersey que ya estás tardando en comprar gracias a su buen precio. Pues por 15 euros tienes una prenda realmente elegante que va bien con aquellas otras prendas que tienes en tu armario.

Lo más interesante es que lleva el detalle de perlas, lo que eleva mucho más todo ese outfit que sueles llevar normalmente. Es de tipo pullovers, con cuello peter pan, manga larga, de hombros caídos, más bien corto, con tipo de Cierre-Botonadura, en ajuste regular, de tejido elástico, en material ajuste:

La suerte es que lo tienes en tres colores distintos. El negro es más versátil, de manera que te lo pones con jeans y también con pantalones algo más elegantes con blazer encima. También está en color azul celeste, realmente elegante para tus salidas y eventos, pues entonces te lo pones con falda negra en efecto piel y sienta de maravilla.

Este jersey también está en color rosa, que es el perfecto para llevar en primavera y que pretende que endulzas más todo tu outfit. Busca tu talla porque no todos los colores comprenden todas las tallas en este momento.

Es una de las prendas más compradas y demandadas de Shein, por lo que puedes leer los diversos comentarios de las usuarias: “Me he enamorado creo que le voy a dar muchísimo uso este invierno es ideal y adoro el detalle del cuello”, “hermoso sweter celeste con perlas, todo el cuello esta rodeado de perlas. tiene buen tamaño es hasta la cintura de bajo del ombligo”, “es ideal no pica nada y súper buen tacto el detalle del cuello es súper bonito”, “precioso, me ha encantado es muy muy bonito y de muy buena calidad”, “Muy bonito el color, tal cual como en la foto. Al tacto se siente muy bien. La talla perfecta, es corto. Un 10”.

Ya puedes tener el jersey de tus sueños en un momento si lo compras online, puesto que Shein siempre te ofrece ventajas y la comodidad de adquirir prendas de forma bien fácil. ¡No lo dejes escapar!