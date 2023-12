El increíble body negro de Zara con strass en la espalda que pega con cualquier look navideño

Vestidos, pantalones, chaquetas, chalecos… ¿Lo tienes todo apunto para celebrar Nochevieja? Si te falta alguna de las prendas fetiche para estos días entonces no lo dudes, hemos fichado el increíble body negro de Zara con strass.

Este detalle está en la espalda y verás que queda estupendamente con cualquier look navideño que te pongas. Seguro triunfarás durante fin de año.

Tendencia festiva: el increíble body negro de Zara con strass

Zara tiene aquellas prendas que más deseamos para las fiestas navideñas. La suerte es que hay de todo y lo complicado es poder elegir tanto vestido, como falda o pantalón.

Respecto a la zona superior, un top o body siempre quedan bien, y si es tan elegante como éste, entonces la cosa va a más.

El body de punto con cadena de brillos en la espalda se convierte en una prenda fetiche para explosionar durante fin de año, y recibir el 2024 como se merece.

En sus características, debemos resaltar que presenta cuello redondo y manga larga. Con detalle sublime de espalda descubierta y cadena metálica con aplicación de brillos. Se cierra en bajo con botones a presión.

Cuáles son sus materiales

Puedes tener este body ahora mismo pero antes debes saber cuál es su composición y de qué forma lo podemos cuidar y mantener para que la prenda dure en el tiempo.

Se confecciona en 51% poliamida y 49% viscosa. Además, desde Zara aconsejan que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente.

Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Guía para el cuidado de la ropa

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

No limpieza en seco

No usar secadora

Las combinaciones para completar tu look

Este body puede llevarse con cantidad de prendas y todas las tienes en Zara. Por un lado está la sudadera de lentejuelas para llevar encima con precio de 35,95 euros en varias tallas, también tenemos los leggins de lentejuelas y precio de 39,95 euros, el pantalón largo fluido en negro y precion de 29,95 euros, además de ropa interior en verde muy sofisticada y sexy con sujetador de precio 25,95 euros y también braguita de precio 22,95 euros en diferentes tallas. A su vez, tienes también faldas de diversos colores y botas o zapatos de tacón que son los que seguramente elegirás para la ocasión.

Cuál es el precio del increíble body negro de Zara con strass

Te mereces esta prenda y la obtienes en un clic en la web de Zara. Su precio es de 29,95 euros y las tallas a las que acceder en este momento son la S y la L, comprueba tu guía de medidas para saber exactamente la talla que te queda mejor.

Si lo que quieres es la talla M que no está en la web o bien pasas por alguna tienda, sepas que también puedes ir de forma presencial. Ahora bien, busca y mira la disponibilidad antes para que no tengas un viaje en vano, pues si no estarías perdiendo el tiempo o tendrías que ir hacia otra tienda Zara.

Nuevamente dentro de la web tienes toda la información sobre sus precios, también los gastos de envío (que son gratuitos si decides ir a coger la prenda en una tienda física, pero que sí tiene ciertos gastos si lo quieres directamente en casa) así como las políticas de devolución.

Es el momento de completar tu look navideño para fin de año y estás a un paso de conseguirlo.