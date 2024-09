El horror beauty de Antonia Dell’Atte en la Semana de la Moda de Milán

Antonia Dell’Atte, icono de la moda italiana y musa de diseñadores emblemáticos, ha acaparado todas las miradas en la Semana de la Moda de Milán, aunque esta vez no precisamente por su estilismo impecable. La ex modelo, conocida por su elegancia clásica y su porte aristocrático, sorprendió en el desfile de Emporio Armani con un maquillaje que no estuvo a la altura de las expectativas.

Tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas del evento, Antonia optó por un makeup, muy poco favorecedor, que le jugó una mala pasada delante de los flashes. Utilizó como base unos polvos matificantes excesivos que se convirtieron en el elemento más llamativo de su rostro. Además, lo combinó con un labial rojo intenso y unas sombras de ojos plateadas con brillos y eyeliner que no armonizaban con el resto del look.

Antonia Dell’Atte en el desfile de Emporio Armani en la Semana de la Moda de Milán. (Foto: Gtres)

Esta elección inusual en su maquillaje rompió con su habitual sofisticación, ya que su presencia en este tipo de eventos suele ser sinónimo de refinamiento y buen gusto. Sin embargo, el look que lució fue todo un acierto. A sus 64 años, Antonia optó por un elegante vestido negro en estilo caftán, una de las tendencias de este verano, que añadió un toque de glamour a su outfit.

Musa de Giorgio Armani

Más allá de su llamativo maquillaje, el desfile de Emporio Armani en el marco de la Semana de la Moda de Milán seguramente haya sido un evento muy especial para Antonia Dell’Atte. Y es que cabe recordar que cuando tan solo tenía 24 años posó por primera vez para Giorgi Armani, el diseñador que tenía claro que sus creaciones encajaban a la perfección con la imagen de la modelo.

Han pasado más de tres décadas desde entonces, y aunque su carrera en el mundo de la moda se vio interrumpida cuando se enamoró de Alessandro Lequio (priorizando su vida personal sobre su carrera), Antonia siempre ha mantenido un fuerte vínculo con la firma. Tanto es así que, hace solo unas semanas, dedicó unas emotivas palabras a Armani desde su perfil oficial de Instagram: «Debo mucho a Giorgio Armani. Gratitud, lealtad y afecto que dura ya cuarenta años», escribió con motivo del aniversario de la firma. Por ello, siempre que su agenda se lo permite, continúa asistiendo a los eventos organizados por la marca, tal y como lo hizo el pasado 19 de septiembre en Milán.