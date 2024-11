Alexandra de Hannover se ha convertido en la inesperada protagonista de uno de los actos principales del Día Nacional de Mónaco. La hija menor de la princesa Carolina ha sorprendido en esta importante jornada luciendo un conjunto que perteneció a su abuela.

Ha sido la propia hija de Ernesto de Hannover la que lo ha anunciado a través de una publicación en su perfil oficial en redes sociales, donde ha compartido varias instantáneas en las que se la ve en los momentos previos a la misa que se ha celebrado en la catedral del Principado.

La familia Grimaldi en el Día Nacional. (Foto: Gtres).

La princesa Alexandra de Hannover no ha dado muchos detalles sobre su estilismo, más allá de comentar que se trata de un traje de su abuela. La hija menor de la princesa Carolina de Mónaco simplemente se ha limitado a decir que se lleva un traje de su abuela, sin dar más información. No obstante, por el tipo de estilismo y por el acto en sí, cabe pensar de que se trata de un conjunto rescatado del armario de Grace Kelly, no de su abuela paterna.

El modelo en cuestión es una elegante combinación en tejido satinado en color marrón chocolate, muy favorecedora. El traje está compuesto por una falda midi ligeramente evasé y una chaqueta con botonadura central, manga francesa y cuello camisero. La princesa Alexandra de Hannover ha completado su estilismo con un bolso en print animal y pendientes de diamantes en forma de cascada. Además, ha llevado el cabello recogido en un moño bajo, adornado por un lazo a tono con el estilismo.

La princesa Alexandra de Hannover en Mónaco. (Foto: Redes sociales).

A pesar de que nunca se ha hablado del parecido de Alexandra de Hannover con su abuela, lo cierto es que con este gesto la princesa rinde un emotivo homenaje a Grace Kelly. Pero, además, la hija menor de Carolina de Mónaco demuestra su compromiso con la sostenibilidad y el consumo responsable, al apostar por reciclar prendas en lugar de estrenar.

Los otros looks de la jornada

Más allá de este detalle por parte de la princesa Alexandra, la jornada ha estado marcada por un impresionante despliegue de estilismos. La princesa Charlene ha sido una de las que más ha llamado la atención, con un espectacular conjunto de pantalón y chaqueta en color lila con botones joya diseñado por la firma Louis Vuitton. La princesa Estefanía de Mónaco, muy discreta, ha apostado por un vestido sencillo y un abrigo en azul y negro.

La princesa Alexandra de Hannover. (Foto: Redes sociales).

La hija mayor de la princesa Carolina, Carlota Casiraghi, se ha decantado por un diseño en azul de la firma que es imagen, Chanel. Carlota no ha estado acompañada por su ex, Dimitri Rassam, pero sí por sus dos hijos. Por su parte, Beatrice Borromeo ha escogido para la ocasión un conjunto de dos piezas de estilo New look en color gris, mientras que Tatiana Santo Domingo ha llevado un traje en estampado pata de gallo.