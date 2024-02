Hemos localizado la chaqueta de 21 euros de Primark que lleva tiempo siendo un éxito

Como otras veces, Paula Echevarría sigue con sus colaboraciones con esta firma y lleva algunas de sus prendas. Es el caso de la chaqueta de 21 euros de Primark. Está siendo todo un éxito y está en dos colores distintos.

La actriz e influencers es imagen de Primark y por esto se pone algunas de sus prendas cuando sale, va a eventos y las da a conocer a través de su cuenta de Instagram. Veamos como es esta chaqueta de rayas.

Tenemos la chaqueta de 21 euros de Primark

Hablamos de un cárdigan bien casual que te ofrece llevar un look desenfadado, apto para todo tipo de situaciones. Lleva dos tonos, o bien rayas rayas horizontales en negro y blanco , o en fondo blanco con rayas negras. Ambos son tonos espectaculares que lucen un montón y te harán ser la más elegante de la fiesta.

Materiales de elaboración siempre de calidad

El cárdigan de Primark presenta un cuello redondo y largo de manga y se confecciona en 100% en poliéster. Desde la firma aconsejan mantenerlo alejado del fuego, al ser éste un textil que se incendia con mucha facilidad. Hecha esta aclaración, es una tela agradable al tacto y compatible con todas las estaciones del año.

Cómo cuidar la chaqueta de 21 euros de Primark

Es importante tener presente que debemos siempre cuidar de las prendas para que nos dure en el tiempo. por ejemplo, podemos lavarlo a máquina pero la temperatura de la lavadora nunca debería excederse de los 40° C. se aconseja no utilizar lejía ni secarlo en secadora. Sí puedes plancharlo, a una temperatura máxima de 30° C recordando que deberías plancharlo del revés para no dañar los materiales. En la lavadora, lava los tonos iguales juntos.

Cuál es el precio del cárdigan que querrás

El precio del cárdigan de punto que lleva Paula Echavarría, en Primark, es de sólo 21,00 euros. Es decir, un precio muy accesible. Comparado con otros cárdigans que llegan a costar por encima de los 100 euros, es una solución básica y además muy interesante.

Mientras que hay otro modelo, con color blanco y ciertas rayas en negro que todavía tiene un precio más bajo, es de tan sólo 17 euros en variedad de tallas. Ahora bien, las tallas a que puedes comprar van de la 32/34 a la 48/50. Pero si no lo tienes claro, entonces, debes echarle un vistazo a la guía de tallas de Primark para confirmar que la que crees que es la correcta.

¿Cómo combinarlo?

Es una chaqueta top que te permite ir bien vestida a todos lados. Bien puedes ir con vestido negro y pendientes dorados, y también zapatos de tacón, como con jeans y deportivas blancas, siempre vas a quedar perfecta.

A destacar que los pantalones y las faldas de jean son de las combinaciones más atractivas para este cárdigan, al crear un contraste notable entre las telas duras y las telas blandas. Al tener estos colores, negro y blanco, va bien con vaqueros o faldas oscuras, pero también con las que tienes de color blanco.

Comprar en la tienda física

Ya sabes que Primark no realiza envíos ni entregas de sus productos ni posee servicio de cambios o devoluciones por correo postal, por esto lo ideal es ir a comprar este cárdigan directamente en la tienda física. Para esto debes ir a la más cercana y comprobar, eso sí, la disponibilidad de la prenda en la tienda.

Ahora bien, si quieres más información, la tienes en la página web oficial, Primark.com.

Política de cambios y devoluciones de Primark

Si algún producto que compres presenta algún defecto, una vez lo hayas comprado en la tienda, entonces puedes cambiarlo o devolverlo en cualquiera de las tiendas de Primark con sólo dirigirte allí. Y si tienes alguna duda, ya puedes entonces consulta y ponerte en contacto con su equipo de atención al cliente a través de la página web.

Respecto a las devoluciones, Primark puede cambiar o devolver cualquier artículo de Primark en un plazo de 28 días. Pero el producto debe estar como nuevo en todos los casos. De lo contrario, el cambio o la devolución podrían ser rechazados.

La chaqueta de 21 euros de Primark para todo

Esta chaqueta es una de las más versátiles, la perfecta para ir por la ciudad, salir de viaje, ir a una fiesta, siempre quedas bien. Verás que se adapta fácilmente adaptable a entornos variados, y por esto complementará cualquier falda o pantalón evitando que pierdas tiempo antes de salir como hemos visto anteriormente.

Es una de esas pocas prendas para las cuales aconsejamos aprovechar su bajo precio y adquirirla en sus dos colores. Ya sabes que en Primark no hay rebajas, pero siempre consigues precios más bajos y hasta hay una zona de oportunidades con prendas a precios de risa por, 2, 3 y 4 euros. Mira bien cuando vayas a la tienda y no te despistes.