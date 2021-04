No hay ninguna duda de que el negro es uno de los colores básicos de cualquier fondo de armario. Junto con los neutros, el negro es el color por excelencia en cualquier outfit, por su elegancia y sofisticación. Un tono que siempre está de moda, temporada tras temporada, y que se adapta con maestría a cualquier situación. Y es que, dependiendo de cómo se combine, el negro es perfecto para looks formales o más casuales, para el día o la noche.

La versatilidad de este color hace que sea idóneo no solo en prendas de vestir, sino también en complementos. No hay mujer que no tenga en su armario varios pares de zapatos en negro y a su vez bolsos con los que combinarlos. Pero más allá de estos accesorios, ahora el negro se convierte en el rey de uno de los complementos más personales, las gafas de sol. De las sofisticación de los modelos cat eye, a los diseños más sobrios y rectos, el negro es una apuesta infalible. Este tipo de gafas triunfan también en los modelos graduados, no solo en las de sol y prueba de ello son los numerosos influencers que ya han sucumbido a esta tendencia, como Jaime Astrain, Daniel Illescas o Álex Riviere.

En esta línea se encuentra la última propuesta de la firma Mó. Las Little Black Glasses siempre han sido y serán la pieza estrella de cualquier estilismo, capaces de elevarlo y transformarlo. Una apuesta tan segura como femenina (o masculina), sin perder un ápice de estilo, sino que le dan un aire diferente.

Aunque la tónica general es el color negro, en esta nueva colección hay muchos modelos capaces de satisfacer las necesidades del público más exigente. Si quieres un look cool apuesta por las gafas de líneas geométricas y silueta oversize. Los modelos más extremos son perfectos para quienes quieren dar un aire futurista a sus looks, con diseños de estilo pantalla o cat eye. No obstante, siempre hay quien prefiere las líneas clásicas sin renunciar al color tendencia.

Aunque este tipo de gafas le dan un aire diferente a cualquier look, hay que tener en cuenta una serie de consejos a la hora de escoger el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es importante elegir una gafa de calidad, ya que se trata de un accesorio al que se le da mucho uso. Las gafas de sol polarizadas aseguran una visión más nítida y un mejor contraste. Aunque ahora priman los modelos sencillos en colores neutros, no significa que no podamos darle un toque diferente gracias a los accesorios, como una cadena de colores o atrevernos con formas arriesgadas y diferentes que no habíamos probado hasta ahora. ¿A qué esperas para hacerte con las tuyas?