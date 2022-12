La emblemática firma Guess, acusada de «robo»: ¿Qué hay de cierto?

Pese a ser una de las marcas más destacadas de los últimos tiempos, a Guess podrían estar no yéndole las cosas tal y como hubiera esperado. Podría decirse que la marca estadounidense está pasando por uno de sus peores momentos, habiendo sido señalada por otras grandes firmas de lujo y teniendo sus planes de futuro pendiendo de un hilo a consecuencia de las graves acusaciones que han sido vertidas contra ella.

En las últimas semanas, muchas han sido las personas que se han hecho eco de una información que apunta a que Guess habría «robado arte» nada más y nada menos que a Banksy. Una de las obras más destacadas del artista británico ha sido el graffiti bautizado como lanzador de flores por millones de internautas. Una imagen que dio la vuelta al mundo durante muchos años y que recientemente fue utilizada por la marca estadounidense para decorar una de sus tiendas físicas en Londres. Algo que no pasó por alto el autor, que hizo un llamamiento a todos sus seguidores para que fueran al establecimiento en cuestión nada más y nada menos que a robar, ya que en cierto modo él también considera que Guess le habría «robado» algo que forma parte de sus trabajos más especiales al simbolizar la belleza y la serenidad, la vida frente a la violencia: «Atención a todos los ladrones de tiendas. Por favor, id a la tienda de Guess en Regent Street. Han utilizado mi arte sin permiso, por lo que ¿por qué iba a estar mal que vosotros hicierais lo mismo con su ropa?», escribía, consiguiendo casi dos millones de «me gusta» con su testimonio.

En cuestión de instantes, muchos fueron los seguidores de Banksy que hicieron caso a su ídolo y no tuvieron reparo en ir a las publicaciones de Guess en Instagram para denunciar todo lo sucedido mediante comentarios, animando además a la marca a que retirara el diseño del artista de su tienda si no querían que ocurriera algo malo en ellas. Es por ello que a los directivos de la firma en cuestión no les quedó más remedio que optar por cerrar la boutique londinense, poniendo fin así a cualquier problema que pudiera haber tanto con Banksy como con sus fans.

Unos días más tarde, algunos miembros de la cúpula de Guess pudieron pronunciarse sobre cuál era su objetivo a la hora de colocar una de las obras más emblemáticas de Banksy en una de sus tiendas. Y es que, la firma estaba promocionando una nueva línea de ropa bautizada con el nombre de Guess X Brandalised, basada en prendas que incluyen algunos murales conocidos del artista cuyos derechos les otorgó la organización Brandalised, de la cual también forma parte el graffitero. Según Paul Marciano, el director creativo de Guess, todos ellos creyeron que «los graffitis de Banksy habían tenido una fenomenal influencia que resuena en toda la cultura popular», razón por la que aprovecharon esa popularidad para un beneficio que quizá no haya dado el resultado que buscaban.