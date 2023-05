Filas kilométricas para conseguir el accesorio más deseado de Bimba y Lola

Hay algo que huele a verano. Y es entonces cuando pensamos en todos aquellos complementos que vamos a necesitar para ir a la playa y la piscina. El accesorio más deseado de Bimba y Lola es top.

En diferentes colores tenemos la toalla que causará envidia y que se llevará todas las miradas en esta temporada y está de oferta.

Cómo es el accesorio más deseado de Bimba y Lola

Es la toalla de diversos colores que te sorprenderá. Se trata de un modelo personalizado con bandas logotipadas de la marca en los bordes.

A destacar que está confeccionada en 100% algodón y debe lavarse a máquina, no usar lejía, no secar en secadora y seguir siempre las instrucciones de cuidado descritas en la etiqueta, porque es la mejor forma de que no se estropea y dure mucho más.

En diversos tonos

Puedes presumir de toallas en esta temporada estival porque además te la llevas según el color que elijas. Por un lado, está la toalla a rayas lilas y blancas que lleva las letras y logo de la marca en tonos naranjas.

Mientras que también está el modelo de rayas de diversos colores: burdeos, amarillo, verde y lila junto a blanco y logo en color verde. si deseas algo más discreto, te la compras en rayas grises y blancas, y logo en rojo, estampada en rayas rosas y logo en azul, y hasta la estampada de rayas verdes y blancas, con las letras de Bimba y Lola en lila.

Como ves, hay variedad de colores para que puedas escoger la mejor y la más atractiva. Sólo debes decidir la que te guste más y de paso comprar otra porque está en oferta.

Toalla en descuento

De todas las toallas que hemos visto, hay que destacar que la de rayas lilas y blancas está en oferta. Si su precio inicial es de 48 euros, luego pasó a 38 euros, así que la tienes más barata, gracias al descuento del 20% sobre el precio.

Es el momento de hacerse con la toalla más estilosa antes de que vayas a la playa. Además puedes ver otros complementos que tienen en la tienda que te irán bien, como las bolsas veraniegas donde dejar desde la toalla, a las gafas de sol, el bañador, las llaves, y la crema protectora, entre otros.

Ya la tienes en la web de Bimba y Lola, siendo la compra muy fácil de realizar en un segundo.