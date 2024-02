Fichamos el top más viral de Isabel Díaz Ayuso: está en Shein y vale 4 euros

Hay prendas que se parecen entre sí y que sólo falta dar una vuelta para internet para encontrarnos con sus clones. Ahora hemos visto el top más viral de Isabel Díaz Ayuso y está a un precio que no vas a imaginar.

Lo encuentras en Shein, donde hay muchos otros modelos bien parecidos y de distintos colores. Veamos sus características y precio.

El top más viral de Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid asistió a un acto e hizo gala de ello en sus redes sociales, donde expresa: “Cada vez que donamos sangre podemos salvar 3 vidas. Madrid necesita 3.500 donaciones para recuperar los niveles de reserva. En la Real Casa de Correos puedes hacerlo hasta el sábado por la tarde”.

En este acto, sorprendió por su moderno look con camiseta asimétrica en verde oliva/gris y una falda midi en color negro. Este top se ha viral y todas lo queremos. Como no sabemos la firma que lleva nos hemos puesto a buscar y sí su clon está en Shein.

Es el jersey asimétrico que deja una parte del hombro al descubierto y ofrece total elegancia para ir a una cena, una fiesta y hasta a un acto como este donde desprendes ese toque moderno que se lleva ahora. De hecho la presidenta hace gala de ser una fashion woman y de llevar muchas de las prendas que a todas nos gustan.

Cómo es el clon del top más viral

Desde Shein dan algunas características como su color gris, en liso, con escote y cuello asimétrico, manga larga, tejido de canalé, tipo crop, ajustado, de tejido elástico, en 81% Poliéster, 15% Viscosa, 4% Elastano, sin forro.

Para poder cuidar esta camiseta, nos recomiendan hacerlo en la lavadora o limpieza en seco profesional y tienes todas las especificaciones dentro de la etiqueta que te sirve para que puedas entonces mantener la prenda durante tiempo.

Comentarios muy positivos

Este top es uno de los más demandados de la web de Shein. Sus usuarias están encantadas con él. “Queda genial pedir la talla que uséis porque talla bien me encanta”, “ No tenía expectativas de esta prenda por el precio pero es calentita y buena calidad”,

Con qué lo combinamos

Tienes cantidad de prendas para llevar este top. Puesto que va perfecto con vaqueros, jeans de colores, pantalones más anchos y cómodos, y hasta con faldas largas en color negro, como la que lleva la presidenta en el acto para emular así todo su look. Queda genial con unas botas altas negras. Lo mejor es que todo lo puedes comprar en la misma web de Shein y así sólo haces un solo pedido.

Cuál es el precio del top más viral

Está en descuento, aunque realmente era ya una prenda muy económica. Si antes costaba 6 euros con el descuento actual te lo llevas por sólo 4 euros, gracias al descuento del 33%. Las tallas ahora disponibles son la 34, 38 y 40/42. Si no vas deprisa, las tallas se agotan.

Ya sabes que comprar en Shein siempre tiene premio porque la ropa es muy barata. Así que ya puedes abrir cuenta y empezar con tus compras. No sabrás qué elegir porque hay de todo y bien original.

Otras prendas similares

Si te ha gustado esta y quieres un mismo estilo, en Shein tienes la camiseta de manga larga asimétrica de diversos colores vino, blanco, rosa, negro, marrón… tiene un precio de 5 euros en varias tallas.

La camiseta crop también asimétrica de colores gris, negro y marrón que es un superventas y tiene un precio de 6,30 euros, también está camiseta de manga corta del mismo estilo de 5 euros y hasta los tops que dejan un brazo al descubierto para sentirte mas sexy. A la vez tienes estos tops cut out en variedad de colores y precios muy asequibles que inundan esta web.

Envíos y devoluciones de Shein

Tanto para este top como para otras prendas que compras en la web, tienes una serie de gastos de envío, el básico gratuito es para pedidos de más de 19.00€, en envío gratuito en pedidos de Punto de Recodiga superiores a 19.00€ y envío gratuito en pedidos de Envío estándar superiores a 19.00€.

Mientras que el envío económico que tarda de 12-15 días laborables es de 1.90€ , en el punto de Recogida puede tardar de 10-12 Días Laborables y tiene un coste de 2.90 euros, en el envío Estándar, se tarda 10-12 Días Laborables y su precio entonces es de 3.90€ y si quieres tener la prenda en casa cuanto antes, hay un Envío Exprés, de 9-11 Días Laborables pero el precio de envío es más alto, te costará 7.90€.

Respecto a las devoluciones, la devolución gratuita ya está disponible para pedidos en España. Para esto los artículos se pueden devolver dentro de los 45 días posteriores a la fecha de compra y deben ser devueltos en su paquete original y en perfectas condiciones.