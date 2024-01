Fichamos el clon de las bailarinas virales de la Reina Letizia: están en Pull and Bear por 20 €

La Reina Letizia destaca por su outfit y siempre nos fijamos en ella en sus diversos actos. Como buena fashion victim lleva aquel calzado que siempre está de moda. Es el caso del clon de las bailarinas virales y están en Pull and Bear.

Lo bueno es que como hay rebajas están a un precio más bajo y te beneficias así de un calzado ultracómodo y también muy elegante pagando menos por él.

Cómo es el clon de las bailarinas virales

Bien parecida al calzado que lleva en diversas ocasiones la Reina Letizia, una preciosidad con cantidad de detalles que ahora no puedes dejar escapar.

Es uno de los calzados más buscados de todos los tiempos: la bailarina estilo Mary Jane disponible en varios colores. Entre sus características: detalle de hebillas en las tiras con efecto charol y el cierre mediante pulsera al tobillo con hebilla. La altura de la suela es de sólo 1 cm.

Todo ello las posiciona como unas de las más llevables sea para la oficina o cuando debes ir algo más formal en cantidad de eventos, los que ya se plantean para este inicio de año.

Para mayor comodidad, y así tus pies no sufran con el calzado que has elegido, llevan AIRFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Es una plantilla técnica confeccionada en SBR, lo que ofrece así confort, durabilidad, transpirabilidad, diseño antibacteriano, factor de acolchado. Entre sus señas, proporciona transpirabilidad, pues incorpora membranas transpirables para que la humedad no se acumule, con diseño antibacteriano, pues incluye un tratamiento que reduce la aparición de bacterias.

¿Qué más puedes pedir? Que estén en rebajas y en varios colores. Deseos concedidos.

En dos colores a elegir

Estas bailarinas se elaboran en dos colores bien distintos. Como la noche y el día, tenemos el negro, el que nos sirve de comodín para todas las ocasiones. Es ideal con vaqueros y jerséis en esta época del año, con blusas, trajes chaquetas, y hasta con vestidos cuando decides ir de cena o te han invitado a un evento más formal.

Mientras que esté en color beige, rosado, un tono bien nude que debes tener, porque todavía nos recuerda más a las bailarinas clásicas que protagonizan la danza. Es un color elegantísimo que puedes llevar con vaqueros azul claro y hasta con bolsos rosas, tal como aconseja la misma marca.

Qué materiales tiene esta bailarina

Las más virales se confeccionan en corte de 100% poliuretano, con forro en 100% poliéster y la suela de 100% poliuretano termoplástico. En sus cuidados, desde Pull and Bear quieren acompañarte y ayudarte a extender la vida útil de tu ropa, reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de los procesos de lavado.

No lavar

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

No sumergir en agua.

Además nos especifica cómo debemos tratar cada uno de los materiales: charol/sintetico/tejido, debe entonces limpiarse con paño húmedo, mientras que el ante/nobuck/ serraje, entonces hacerlo con cepillo suave o esponja dura. Por su parte, el cuero puede aplicarse en él ceras incoloras o al tono de la piel. Con el ante/nobuck/ serraje, entonces pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Y siempre debes hacer caso a las especificaciones que resultan de las etiquetas, nada mejor que mantener entonces las bailarinas impolutas para que te puedan durar en el tiempo. también debes guardarlas en un lugar fresco y no húmedo, si no tanto la ropa como los accesorios, como zapatos, no pueden mantenerse correctamente y se manchan.

Completa tu look

Con estas bailarinas, vas a triunfar, porque sea el color que elijas siempre van bien con todo. Las negras se combinan por ejemplo con los jeans cargo ajustados en color azul claro que también están ahora en rebajas, ya que costaban 39,99 euros y lo tienes por sólo 15,99 euros o con la camiseta de barbie en rosa que tiene un precio de 9,99 euros y la compras por 5,99 euros en este momento. Las de color nude son geniales con pantalones negros y bolso rosa que costaba 17,99 euros y por las rebajas las obtienes a un precio de 9,99 euros.

Cuál es el precio del clon de las bailarinas virales

Si costaban 25,99 euros, en este momento las compras por sólo 19,99 euros, un precio apto a tu bolsillo que te permite pagar menos y de paso ahorrar en este principio de mes o cuesta de enero.

En color negro, en la tienda online, queda la talla 36 y en el color nude, quedan realmente pocas unidades. De todas formas, tienes la tienda física donde puede ser que tengas muchas más tallas para elegir. Ya se sabe que cuando algo se hace viral y está a buen precio entonces se acaba mucho antes. Son para ti y las debes tener.