Las faldas efecto vientre plano que Massimo Dutti ha puesto en ‘Special Prices’

De vez en cuando las tiendas de moda se vuelven locas y ofrecen siempre descuentos. En este caso, destacamos los special prices que tienen las mejores faldas efecto vientre plano de Massimo Dutti.

La ventaja es que podrás comprar estas prendas a precios reducidos porque tienen descuentos. Sí, promociones y ofertas para ti, así que no te duermas porque tienen días contados con esta bajada de precios.

Faldas efecto vientre plano de Massimo Dutti en oferta

Midi con detalles

Es la falda en negro encontramos variedad de detalles. Es una falda midi confeccionada en tejido 100% lino perfecto para el verano y así transpiras y tienes menos calor. Se cierra mediante botones en un lateral siendo un detalle único de esta prenda.

Falda sostenible

Se confecciona en lino 100% de Cultivo Europeo Certificado, por lo que es una prenda sostenible a tener en cuenta.

En concreto, y según Massimo Dutti, el lino de cultivo Europeo se cultiva sin usar semillas genéticamente modificadas y limitando el uso de pesticidas y fertilizantes. Se produce en Europa Occidental, trazando toda la cadena de valor, de acuerdo con el estándar EUROPEAN FLAX™ de Alliance for European Flax-Linen and Hemp.

Cómo cuidar la prenda

Lavar A Maquina Max. 30ºc. Centrifugado Corto

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 110 º C

No Usar Secadora

Lim.seco Tetracloroetileno

Las mejores combinaciones con esta falda efecto vientre plano

Camiseta manga corta algodón a un precio de 25,95 €

Bolso mini bucket piel napa detalle hebilla que está a un precio de 129,00 € en la web.

Sandalia tiras hebilla en color negro. Busca tu talla y su precio es de 89,95 €

Cuál es el precio de esta falda

Está en oferta, porque si antes su precio era de 79,95 € ahora la compras por 59,95 € gracias al descuento del 35%. Estas ofertas, según la web van del 17.05 al 31.12.

Pareo y satinada

En un color entre mostaza y pistacho, verde musgo, bien adecuado a la época en la que estamos en la temporada de calor, esta falda también hace vuelo y es una de las más apreciadas durante el verano.

Presenta también detalles que la hacen única. Es el caso del tejido fluido, siendo de corte midi, con cierre cruzado mediante lazada. Y presenta detalle de acabados en tejido semitransparente.

La falda se confecciona en viscosa 100% con el forro del mismo material. En este caso, para cuidar esta ropa, debes hacer caso a las especificaciones de Massimo Dutti. Si tienes dudas, ya puedes preguntar.

No Lavar

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 110 º C

No Usar Secadora

Lim.seco Tetracloroetileno

La mejor ropa para combinar con esta falda

Top lencero detalle lazada de mismo color verde claro que también está de oferta, su precio era de 49,95 € y ahora, gracias al descuento del 40%, la tenemos a 29,95 €. Esta oferta es válida del 30.05 al 31.12

Sandalia plana con tiras en plateado, Limited edition, su precio es de 99,95 euros en variedad de tallas.

Pendientes aros asimétricos en plateado para un look total. El precio es de 29,95 €

Cuál es el precio que tiene esta falda

Si su precio era de 79,95 € entonces ahora tienes un descuento del -35% y por esto pagas sólo 49,95 €. No te lo pierdas porque no siempre estará esta oferta. Las tallas que hay vana de la XS a la L. escoge la tuya y si no sabes bien la que te puede quedar mejor con la falda, consulta la guía de tallas de Massimo Dutti.

Denim y recta

Straight fit: este fit presenta una silueta recta desde la cintura hasta el tobillo, sin ajustes adicionales en las piernas, no es demasiado ajustado ni demasiado holgado. Acabado denim. Confeccionado con tejido en mezcla de algodón.

Está en dos colores, tanto azul como gris. Se confecciona en algodón 60%, liocel 40% mientras que en los cuidados, debes tener en cuenta las siguientes señas:

Lavar A Maquina Max. 30ºc. Centrifugado Corto

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 150 º C

No Usar Secadora

Lim.seco Tetracloroetileno

Combinaciones posibles con la falda denim

Camiseta doble mezcla algodón estructura realmente elegante para llevar con vaqueros o faldas midi. Su precio es de 39,95 €

Bolso bandolera piel napa abatanada que tiene un precio de 129,00 €

Cangrejera serraje hebilla en color negro. La tienes en la web de Massimo Dutti a un precio de 99,95 €

En oferta

El precio de esta falda denim en dos colores es más bajo porque está en oferta. Su precio inicial era de 49,95 € y ahora lo tienes por 29,95 euros, con el descuento del -40%. Las tallas que todavía puedes adquirir son la 38 y la 40, es para ti.

Ya puedes escoger, comprar y adquirir las mejores faldas de la marca, tanto para comprar online como para ir a la tienda que tengas más cercana. Son las prendas preferidas del verano.

Las faldas con efecto vientre plano suelen tener corte alto y son perfectas porque cubren y sujetan mejor la zona del abdomen.

Algunas incorporan paneles adicionales de tela en el frente o en los costados para reforzar la sujeción y aplanar el área del vientre.