Las expertas de moda hablan y nos dan las claves para llevar los mejores looks de viaje

Los mejores looks de viaje son aquellos que representan la comodidad máxima, podemos movernos libremente por el mundo con mucho estilo. Preparar la maleta para un viaje no es fácil, como tampoco lo es, estar listo para recorrer el mundo con unas prendas que deben ser cómodas, pero a la vez favorecedoras. Ir al aeropuerto o a la estación de autobús en chándal tiene los días contados. Toma nota de las prendas que crearán los mejores looks para tu próximo viaje y los que están por llegar.

Estas son las claves de las expertas en moda para crear los mejores looks de viaje

Dale un toque étnico a tus viajes antes de salir de casa. Este pantalón con camisa a juego queda de lo más bonito y puede acabar siendo tu mejor aliado en estos viajes por el mundo. Vas a poder hacerte con un conjunto que tiene en un pantalón de menos de 30 euros a su mejor aliado. Las aberturas laterales te ayudarán a dejar pasar el fresquito si vas a un sitio donde es verano.

Este pantalón estampado tiene unos detalles en plateado que son una auténtica maravilla. Un buen básico que acabará siendo nuestro mejor aliado de los viajes internacionales o nacionales. Con una camiseta y una sudadera vas a poder lucirte en todos los sentidos, llegando cómoda y elegante a cualquier destino.

Si te gusta disfrutar de la comodidad de la falda, no lo dudes, esta estampada es una joya en todos los sentidos. Una oportunidad única que no puedes dejar escapar y que acabará siendo tu mejor aliada en esta temporada de viajes. La puedes combinar con casi todas las prendas y seguro que te quedarán perfectas. Hazte con la falda del momento por menos de 30 euros en Zara.

Una sudadera con capucha para hacer escala a cualquier aeropuerto por el mal tiempo nos costará 17 euros en Zara. Está disponible en varios colores, por lo que será más difícil escoger el tono que más nos guste. Hazte con la sudadera ideal para viajar, en Zara la podrás encontrar por mucho menos de lo que parece.

Este jersey de punto te quedará perfecto con todo. Parece hecho a mano, tiene un estilo de lo más tradicional y te costará menos de lo que imaginas. Hazte con él en un tono atemporal y bonito, seguro que lo disfrutarás estos días.