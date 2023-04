Para eventos especiales: así es la nueva americana que triunfa en Sfera

Sfera tiene una nueva americana entre sus prendas estrella que triunfa allí donde vaya, un buen básico para eventos que no puedes dejar escapar. La época de bodas, bautizos y comuniones ha llegado con lo cual se necesitan todo tipo de prendas en nuestro armario para triunfar, incluida una buena americana para crear un look de estrella de cine. Una opción que Sfera nos casi regala con una blazer blanca de botones dorados realmente espectacular. Hazte con ella es tu mejor aliada de esta temporada de celebraciones que está a punto de llegar.

Esta es la nueva americana que triunfa en Sfera ideal para eventos especiales

Los eventos especiales están a la vuelta de la esquina y para conseguir un buen básico, nada mejor que una americana destinada a triunfar. Sfera ha creado la mejor americana que puedas encontrar en un armario de celebraciones. Un básico incombustible que acabará siendo el que marque la diferencia.

Es la americana blanca de nuestros sueños en todos los sentidos. El blanco es un color que siempre queda bien, no importa las temporadas, es totalmente atemporal y lo podemos usar en primavera o en verano. Esta americana nos quedará bien de todas las formas posibles, es un elemento extraordinario.

El diseño cruzado estiliza muchísimo. Es un buen básico que estará disponible de una y mil formas posibles, abrochada o suelta, dependiendo del look más o menos formal, de ceremonia o de banquete que queremos destacar. Con esta americana de Sfera es imposible quedar mal combina con todo.

Podrás llevarla como chaqueta un día frío de primavera o como conjunto, con unos pantalones básicos y un top con el que ganarás comodidad. Una opción de lo más especial que podrás conseguir con la ayuda de una de las tiendas low cost del momento. No hay limites para una americana que es capaz de triunfar en todos los eventos de la temporada.

Los botones dorados le añaden un glamour extra que no puedes pasar por alto. Son el elemento que estamos deseando incorporar a nuestros looks más formales. Podemos ponerle unas joyas de este tono para que nos quede un acabado de 10 en muchos sentidos. No hay límites para la blazer de Sfera que todo el mundo quiere.

Además del diseño y el estilo lo que más destacará es el precio, cuesta solo 39,99 euros y está disponible desde la talla S hasta la L.