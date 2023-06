Estos zapatos de salón cuestan menos de 10 euros y son súper especiales: Marypaz sabe lo que hace

Si tienes un evento en un par de semanas y no has decidido cómo irás vestida porque no cuentas con el calzado para la ocasión, déjanos presentarte estos zapatos de salón que cuestan menos de 10 euros. Marypaz sabe lo que hace.

Son de estilo salón, de Marypaz, que podrás comprar a un precio por debajo del mercado. Aprovechando el nuevo descuento de dicha marca, puedes hacerte con este bonito producto por nada más que 9,99 euros, ahorrándote otros 10 euros que podrás aprovechar en accesorios en oferta o rebajados dentro del catálogo de la firma.

Marypaz sabe lo que hace, los zapatos de salón top

Un artículo clásico y versátil, que sigue las tendencias

Disponibles en tallas 35 a 42, éstos son los típicos zapatos que llevarías a una salida formal pero también a una reunión casual. Dependerá de cómo los complementes y cuál sea el color que elijas, ya que son tres los tonos entre los que puedes escoger.

Hay que destacar que el precio de este zapato es 19,99 euros cuando ahora lo puedes comprar por 9,99 euros, es decir menos de 10 euros y por esto es una perfecta oferta que no te puedes perder para tener esos zapatos de calidad que debes ponerte para esta siempre elegante.

Puedes hacerte con estos atractivos zapatos de tacón alto estilo salón cerrado en acabado efecto ante en colores rojo, azul y beige. En todos los casos la altura del tacón es de diez centímetros, lo que estiliza tu figura y te permitirá disimular las «imperfecciones».

Los tienes como invitada a boda, para eventos, cenas y para ir bien sofisticada en cada situación.

¿Qué pasa si no encuentras tu talla o color en su página web?

En el caso de que no puedas hallar la talla que buscas en el color que quieres en la tienda online de Marypaz, debes comunicarte con ellos para averiguar si no está en alguna de las tiendas físicas cercanas a tu domicilio.

Un producto ya agotado en la tienda online aún puede tener stock, así que no te desanimes si no está en la web. Es sólo cuestión de buscarlo en alguna de sus sucursales.

Y por último, si te unes al club #MARYPAZ&you, recibirás un descuento adicional de otros 3 euros en tu próxima compra. Sabes que es tu tienda de confianza para ti, familiares y amigos.

hay cantidad de zapatos de diversos estilos que marcan tendencia en diversidad de temporadas. A por ellos.