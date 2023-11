Estos son los trucos para disimular las canas sin teñirte el pelo

Existen una serie de trucos para disimular las cañas sin teñirte el pelo que debes conocer para ahorrar y cuidar tu melena. Los tintes quizás estropeen tu pelo en un momento en el que estés pasando por un bache. Quieres preservar la vitalidad de tu melena o simplemente deseas dar el paso al blanco con unos primeros días que nos son fáciles. Si no has tenido tiempo para ir a la peluquería o no has querido hacerlo estos trucos para disimular las canas sin teñirte el pelo te interesan.

Los mejores trucos para disimular las canas sin teñirle el pelo son estos

Vas a conseguir un pelazo sin teñirte el pelo, son con la ayuda de estos trucos que pueden cambiarlo todo. Tener un pelo cuidado pasa por mantener el color a raya, aunque a veces quizás no es posible. Estos trucos te sacarán de más de un apuro:

Cambia la raya del pelo de lado. De esta manera podrás disimular esos pelos blancos que suelen salir a la raíz y en especial siguiendo la línea de nuestro cabello, en una dirección muy concreta.

Usa cintas de pelo o recoge tu melena de forma estratégica. Visualmente podrás esconder las canas con mucha facilidad. Especialmente si te pones manos a la obra con estos trucos de los de toda la vida. La raya del cabello es donde más se ven las canas que salen por debajo del tinte, en caso de tener como color de base ya el blanco, es más difícil de disimular, aunque no imposible.

Hay espray o polvos que ayudan a disimular la raíz de forma temporal. De esta manera conseguirás que tu pelo se vea mucho más cuidado y bonito. Es una manera de ahorra tiempo, si no has podido hacerte el color ante la falta de tiempo, lograrás en cuestión de segundos, lo que tardas en poner el spray, un cambio significativo.

Las trenzas ayudan a disimular el pelo blanco y están muy de moda. Puedes hacerte unas trenzas que además de quedar muy bien, cubrirán las canas, mezclándolas con el resto de la melena. Aunque sean pequeñitas, pueden darle un aire boho chic a tu estilo, enmarcando perfectamente las canas.

Estas son algunas de las formas de disimular las canas sin necesidad de teñirte, con las primeras puede funcionar, pero si tienes muchas y quieres acabar con ellas, lo mejor es recurrir al tinte.