Este es el chaleco de doble faz con el que Zara está arrasando en ventas. Todas lo quieren

Va a venir el frío y no tendrás nada con lo que abrigarte. Para ser previsora y antes de que se agote, el chaleco de doble faz de Zara es total.

Además está arrasando y tú lo puedes tener antes escogiendo así tu talla.

Chaleco de doble faz de Zara

Es corto y va bien con absolutamente todo lo que tengas en tu armario. Hablamos del chaleco de cuello solapa con aplicación de trabillas con hebillas metálicas.

Lleva manga sisa y diversidad de detalles que lo convierten en una prenda única con bolsillos delanteros con cierre de cremallera. Tiene acabados con tejido combinado en borreguillo y esto es lo que le hacen más especial porque irás bien calentita durante el invierno.

Su cierre es frontal cruzado con cremallera metálica. Descubre muchas más características de esta prenda.

Materiales de primera y sostenibles

Para confeccionar este chaleco, es de destacar que está realizado en 100% poliéster y lleva forro de 100% poliéster. Debes saber que contiene al menos un 50% poliéster reciclado certificado RCS.

Desde Zara informan que el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

Por estos se apuesta por tal prenda porque el uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Y está certificado según el Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo cuidar el chaleco para que te dure más

Para poder cuidar esta prenda, desde la empresa establece que para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa.

Este proceso es más delicado con los tejidos y además evita el consumo de agua y energía de los procesos de lavado.

En concreto, el chaleco debe lavarse a máquina max. 30ºC. con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

Cuánto cuesta este chaleco

Lo tienes en la web de Zara y también en sus tiendas físicas. Si lo compras online, sabes que ahorras desplazamientos y es una gran ventaja.

El precio de esta prenda que te abrigará durante los meses más fríos del año es de 49,95 euros, en tallas que van de la XS a la XL. Por esto ya puedes elegir la tuya.