Este abrigo de Mango lo está petando en rebajas: puedes utilizarlo como blazer

Con los descuentos, este abrigo de Mango lo está petando en rebajas. Está a mitad de precio y por esto lo compras directamente en la web de la firma.

Sigue todas las señas de este abrigo, que combina colores blanco y negro, y que será tendencia en esta temporada.

Cómo es el abrigo de Mango que verás en rebajas

Te sorprenderá por la mezcla de tejido de algodón, lana y tipo tweed. En un estampado de cuadros que es siempre bienvenido en cantidad de ocasiones.

Concretamente este abrigo destaca por tener cuello pico con solapa. Además se cierra en botones en la parte delantera. Presenta dos bolsillos delanteros y una abertura posterior en el bajo. El bajo destaca por desflecado y lleva forro interior para una mayor protección de esta prenda.

En qué está confeccionado

El abrigo del momento y rebajado está compuesto en 44% poliéster, 39% algodón, 10% poliamida, 2% lana, 2% viscosa, 2% lino, 1% acrílico. El forro es de 100% poliéster. Para poder preservar mejor esta prenda se recomienda no lavar, no usar lejía, planchar maximo 110º, limpiar en seco restric. Y no se puede usar secadora. Siempre es mejor que se lave en manos de profesionales y que sigas las instrucciones de la etiqueta.

El abrigo a mitad de precio

En rebajas debes aprovechar los descuentos y nada mejor que visitar tus tiendas favoritas como Mango, en este caso el abrigo es total y tiene un descuento del 50%.

Si cuesta 99,99 euros, lo tienes ahora por 49,99 euros, gracias a que está a mitad de precio. Un descuentazo que no te puedes perder y que puede ser tuyo en este momento antes de que se agoten las rebajas.

Las tallas que están disponibles son XXS a la M, si son las tuyas ya lo tienes para comprar online. Si no, tienes varias opciones, enviar un mail a la marca y saber si está en la tienda física. Siempre lo puedes averiguar desde la web e ir a la tienda donde te lo puedes probar.

Para combinar con este abrigo, en la web de Mango hay variedad de prendas, desde vestidos largos a tops crop a 12,99 euros en descuento, falda corta de piel a 69,99 euros, bolso cruzado a 19,99 euros, zapato de tacón bloque en 49,99 euros, y hasta con pantalones de varios tipos.

En la misma web hay también abrigos y blazers de cuadros con descuento. Los tienes en variedad de colores tanto para ahora como en temporada de primavera.