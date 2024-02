Estas son las botas marrones de Mango efecto piernas infinitas que cualquier famosa quería tener en su armario

Para estilizar las piernas, emular a las celebrities y a las influencers, tienes las botas marrones de Mango con efecto piernas infinitas.

Son de calidad, de ante, piel y en ese color marrón que tanto se lleva. Atenta porque ahora tienen descuento y pronto desaparecerán.

Las botas marrones de Mango

Cuando queremos salir de fiesta y de paso sumar figura para que esté más estilizada, entonces nos plantamos vestidos algo más ajustados y taconazos.

Y si tenemos esas botas siempre altas cuya caña llega hasta el final, entonces mucho mejor. Mango tiene la bota de serraje que vas a querer.

Se confecciona en 100% piel bovino siendo de caña alta, con punta, tacón bloque sin cierre. Es importante destacar que el tacón mide 10 cm por lo que estarás siempre más alta y mucho más estilizada.

Cuál es su composición y cuidados

Sin duda, es una bota de alta calidad por su composición, origen y cuidados. El corte es de 100% piel bovino, con forro de 60% poliuretano, 40% poliéster, plantilla de 100% poliuretano siendo la suela de 100% caucho. Diseñada en Barcelona, verás pocas botas de este gran diseño y que ahora estén en oferta.

Cuáles los cuidados de las botas marrones de Mango

Para que te duren en el tiempo, debes cuidar como nadie estas botas. Tienes toda la información dentro de las etiquetas, si no pregunta a la marca, y en la web también dan diversos consejos.

Por esto, recomiendan no lavar, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora. Todo ello es lo que debemos tener presente para poder mantener bien la bota.

A la vez, hay que tener presente los materiales y de qué forma la guardamos. Pues lo mejor es hacerlo en una bolsa a parte con el fin de que no haya roces con otros zapatos ni ropa. Siempre en un lugar que sea fresco pero que no ofrezca humedad, si no la piel puede entonces estropearse con mayor facilidad.

Con qué se combinan estas botas

Tienes cantidad de combinaciones posibles porque son ampliamente versátiles. Tienes la parka de efecto degaste, que aconsejan desde Mango y que tiene un precio de 69,99 euros en varias tallas. Está la camiseta de manga larga en cuello pico y que ahora está en rebajas porque costaba 15,99 euros y la compras por 9,99 euros, de igual forma que los jeans skinny y push up con el precio de 25,99 euros. Además del bolso shopper de piel marrón que combinas perfectamente con las botas marrones de Mango, su precio es de 49,99 euros.

La suerte es que lo tienes todo en la misma web y no debes preocuparte por nada, es decir, tienes un solo lugar para comprar todo lo que quieras.

Además hay vestidos cortos o bien midi para poder llevar las botas que son de caña alta y que ofrecerán esa imagen de total elegancia que te mereces.

En oferta: el precio que pagarás ahora por las botas marrones de Mango

Ya puedes hacerte con las rebajas antes de que se acaben porque en algunas tiendas duran hasta finales de febrero y en otras a inicio de marzo. Así que quedan poco días, es el momento de aprovecharse de ello.

El precio de estas botas de piel es de 89,99 euros, y te las llevas por 59,99 euros, gracias al descuento que se aplica de 33%. No siempre tendrás unas botas de alto copete como estas a un precio menor y por menos de 60 euros.

Las tallas que quedan ahora en la web de Mango van de la 36 a la 42. Así que escoge la tuya y mira buen la guía de tallas de la marca para no equivocarte. Porque aunque sepas tu talla, cada modelo puede cambiar.

Por qué contar con las mejores botas de Mango

Debes tener estos zapatos por su gran versatilidad. Verás que estilizan y serán tus preferidas cuando se trata de vestir.

Alta calidad

Recordemos que están confeccionadas en piel de bovino y esto es una calidad absoluta que permite ir a todos sitios asegurando que no se estropearán y que todos mirarán tus pies.

Botas de diseño infinito

Cuentan con un diseño de caña alta infinito. Esto nos permite mostrar nuestras piernas especialmente con faldas midi o vestidos.

Tacón de 10 cm

Si quieres parecer más alta, entonces es tu oportunidad. Con estas botas, de 10 cm de tacón, sumas altura y entonces te beneficias de todo ello.

Con descuento, no dejes pasar la oportunidad

Como todavía hay rebajas, Mango te ofrece algunos de los últimos descuentos en su web. así que obtienes unas botas de calidad por menos de 60 euros, nunca antes visto.

Para cantidad de ocasiones

Tienes estos zapatos para ponerte en variedad de ocasiones sea para fiestas, cenas, eventos, reuniones y en el trabajo.

Tienes esta bota en la web y tambien en la tienda física, comprueba antes la disponibilidad.