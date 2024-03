De Elena Furiase a Lola Dueñas: los Premios de la Unión de Actores y Actrices en clave estilo

Madrid se vistió de gala este lunes para celebrar la trigésima segunda edición de los Premios Unión de Actores y Actrices -equivalentes a los SAG estadounidenses-, otorgados por el sindicato profesional e independiente creado para la defensa y reivindicación de los intereses de la profesión en el orden cultural, social y laboral en España. Dichos premios, reconocen el talento de intérpretes que hayan trabajado en producciones internacionales fuera o dentro de España en el último año y se caracterizan porque porque es la propia afiliación a la Unión de Actores y Actrices la que mediante votación eligen a los intérpretes más destacados durante la temporada en cine, teatro y televisión, independientemente de si éstos son o no miembros del sindicato.

La ceremonia tuvo lugar en el Teatro Circo Price de Madrid y hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social e industria cinematográfica de nuestro país, tales como Hugo Silva, Laura Galán, Daniel Muriel y Candela Serrat, Miguel Ángel Silvestre, Irene Balmes o Elena Furiase, entre otros.

Elena Furiase

La actriz e hija de Lolita fue una de las primeras en llegar al evento y desfilar por la ya tradicional alfombra roja en estos casos. Para la ocasión, la intérprete de El Internado escogió una falda larga de lentejuelas metalizadas que lució a modo vestido con una franja de crepé de color blanco de la firma Cosicana. Elena completó su look con unos salones beige.

Elena Furiase en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

Alexandra Jiménez

También por el brillo optó Alexandra Jiménez, aunque en dorado. La actriz, que hace apenas un mes se convirtió en noticia tras mostrar cómo le ha afectado la maternidad a un rasgo de su físico, se dejó ver con un diseño largo de lentejuelas en tonalidad champagne con patrón fluido y escote redondo. Alexandra acudió al evento acompañada de su esposo, Luis Rallo, a quien conoció en 2004 durante una obra de teatro.

Alexandra Jiménez en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

Aitana Sánchez-Gijón

Por el otro extremo de la paleta cromática optó Aitana Sánchez-Gijón. La actriz protagoniza La Madre, una adaptación teatral de la obra de Florian Zeller arriesgó con un total look rojo -color tendencia de esta temporada-, compuesto por una blusa con escote central y mangas abullonadas, y una falsa con mucho volumen confeccionada en tafetán arrugado, un tejido formado por el cruzamiento de hilos lo que le aporta una apariencia granulada que si bien normalmente está hecho de seda, también se puede hacer con varias materias. Como complementos, Aitana optó por el cinturón Metamorphose de piel de becerro negra y metal con acabado plateado con firma CD que pertenece a la colección crucero 2024 de Dior.

Aitana Sánchez-Gijón en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

Alba Flores

Igualmente arriesgada estuvo Alba Flores. Conocida por interpretar al personaje de Saray Vargas, en la serie Vis a Vis, y a Nairobi, en La casa de papel, Alba se decidió por un traje oversize de color lila que destacó por el pantalón wide leg con apertura lateral en el bajo y la camisa negra de cuello italiano extralargo y con el riebete plateado. La hija del músico y compositor Antonio Flores, y de la productora y directora de teatro Ana Villa, completó su atuendo con una unos mocasiones negros.

Alba Flores en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

Lola Dueñas

Muy sonado (para bien) fue el outfit de Lola Dueñas, favorita a hacerse con uno de los galardones de la noche. La actriz se enfundó en un vestido midi de manga larga con estampación a rayas negras y doradas de Teresa Helbig, la diseñadora catalana que en 2023 fue reconocida con el Premio Nacional de Diseño de Moda.

Lola Dueñas en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

La Dani

En clave masculina uno de los rostros conocidos que más sensación causaron sobre la alfombra roja fue La Dani. El actor que recibió el Premio Feroz a Mejor actor de reparto y estuvo nominado al Goya a Mejor actor revelación por su interpretación en Te estoy amando locamente, escogió un mono tipo polo de manga larga burdeos de Palomo Spain, que ya había visto sobre el cuerpo de Harry Styles. El cantante lució este estilismo durante su gira del año 2018, en la que visitó Madrid y Barcelona.

La Dani en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

Greta Fernández

Por su parte, Greta Fernández, haciendo gala de su gusto por la moda, cayó rendida a una de las tendencias más sonadas esta temporada y combinó un minivestido ceñido gris con escote palabra de honor, de raya diplomática, con unos pantalones de pinza.

Greta Fernández en los Premios Unión de Actores y actrices / Gtres.

En una entrevista a Vanity Fair, hace escasos días, Greta Fernández reconoció que pese a que en su casa el mundo de la moda «es algo ajeno», siempre, desde que era pequeña, le ha interesado, «al final mi madre es escritora, mi padre actor, mi abuelo era pintor… hay algo del arte que para mí tiene que ver con la manera de mirar, de dónde pones el ojo y la moda es parte de ese mundo creativo, también está relacionada con la fotografía que me gusta mucho… Siento que hay cosas ahí que me mueven. Es verdad que mi profesión es ser actriz y me he centrado en eso, es lo que más me llena, pero disfruto mucho de otras muchas cosas y siempre viene tenerlo ahí en un rinconcito», dijo.