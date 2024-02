La doctora Ana Laja desvela los 5 alimentos que pasan por saludables y no lo son: «No se lo recomiendo a mis pacientes»

Ana Laja es la doctora que desvela los 5 alimentos que pasan por saludables y no lo son, ella no los recomienda a ninguno de sus pacientes. Estamos ante un momento de la historia en el que la alimentación se ha convertido en un gran negocio, nada que ver con tiempos pasados.

Hasta no hace mucho, los procesados eran imposibles de encontrar y menos de ver en la cocina o en la mesa. Comíamos lo que había, productos frescos que se cocinaban con especial mimo y cuyo resultado era espectacular. Hoy en día las grasas y los procesados se han apoderado de una industria que incluso disfraza productos perjudiciales de saludables.

No todos los alimentos que parecen saludables lo son

Lo que parece una paradoja es en realidad algo que sucede con más frecuencia de lo que nos imaginamos. Hay alimentos que pensábamos que son sanos, aunque esta experta nos desvela que se esconde detrás de unos alimentos que no son nada buenos sino todo lo contrario.

Vamos a descubrir de la mano de una serie de productos que seguro que hemos comprado más de una vez lo que se esconde detrás de ese envoltorio que parece que nos asegura un producto saludable. La realidad es que como hay tantos procesados en el mercado es importante desprenderse de cualquiera de ellos.

Hay expertos en nutrición y en tecnología de los alimentos que son capaces de desvelarnos algunos secretos de la industria alimentaria. Habrá llegado el momento de comer mejor y de hacer una lista de la compra de acuerdo con lo que nos dicen los especialistas.

Si en algún momento has comprado alguno de estos alimentos, será mejor que empieces a dejarlos atrás. No solo son perjudiciales, sino que además pueden tener consecuencias. No te estás alimentando bien, detrás de la etiqueta de saludable quizás estén haciendo que comas más de la cuenta, algo que no será nada bueno.

El resultado será un cambio en la cesta de la compra que puede acabar siendo lo que marque la diferencia y te haga sentir especialmente bien. Olvídate de determinados ingredientes ha llegado la hora de cuidarse al máximo de cara a un 2024 plagado de salud y de buenas vibraciones.

Los 5 alimentos que pasan por saludable y no lo son

La doctora Ana Laja ha dado con algunos datos importantes, dejando unas revelaciones que han dejado en mal lugar estos alimentos.

El primero de ellos es la pechuga de pavo, un embutido que solo lleva un 60% de pavo. En realidad son otros ingredientes los que forman esta especie de bocado saludable que en relidad es un 40% de productos que nada tienen que ver con las propiedades de un pavo que es una buena opción por sí solo.

Tampoco recomienda esta experta yogures desnatados, la grasa del yogur no es mala, los desnatados la sacan pero añaden aditivos y edulcorantes artificiales que nada tiene que ver con un producto saludable. Es preferible un yogurt normal que tenga una serie de ingredientes que son fundamentales para la salud, las proteínas y si es posible sin azúcar, es más sano.

El pan de molde ya sea integral o blanco no se recomienda. Especialmente porque el pan solo debe contener 4 ingredientes y en este tipo de pan hay muchos más. Todo lo que se añade más, este producto químico que hace que tenga un sabor distinto, no le da mejor sabor, sino que lo hace más perjudicial es este tipo de producto. Es mejor un pan normal de masa madre, más natural y saludable.

Los cereales de desayuno no son sanos, especialmente cuando descubrimos la cantidad de azucares que llevan. Sean de la marca o del tipo que sean, es demasiada la cantidad de azúcar que nos añade a la dieta. Lo mejor es apostar por una avena integral, queda deliciosa con un poco de leche vegetal y unas cucharadas de canela que le dará un sabor dulce.

Esta es la lista de productos que esta doctora no recomienda. Como todo en esta vida, las cantidades sí importan, por lo que, si queremos cuidarnos, lo mejor es no comer estos ingredientes. Aunque si los comemos un día no pasará nada. Si los comemos cada día pueden ser perjudiciales, aunque tampoco pasaría nada.

La dieta es la clave para evitar enfermedades y mantenerse en forma. Pero también es importante hacer ejercicio y consumir más frutas y verduras. El cuerpo debe estar lo mejor posible y para conseguirlo hay que seguir una serie de pautas en la que la alimentación es un factor clave. Comer bien nos ayudará a verlos como queremos, pero también alejarnos del sedentarismo es imprescindible.