Llegan unas de las fiestas más especiales de todo el año. Y las firmas nos lo ponen fácil para que podamos destacar en las prendas que llevemos. Sé diferente en tus cenas de Navidad con esta blazer capa de Zara. Un modelo sorprendente y super elegante que aporta lo que necesitas para estas jornadas.

Te contamos con este esta prenda que aportará de originalidad todos los looks a partir de ahora.

Destaca en tus cenas de Navidad con esta blazer capa de Zara

No te quedes sin ella y hazte con la prenda más original de la temporada. Es la blazer capa con lana de edición limitada, por lo que, si no la adquieres ahora, es posible que no la veas más.

Esta blazer capa confeccionada con tejido en mezcla de lana. Lleva cuello solapa con tejido combinado a tono y manga larga con aberturas tipo capa. Mientras que los bolsillos con solapa en delantero y de vivo en pecho, además de presentar cierre frontal cruzado con botones.

Su precio es de 79,95 euros y ahora la tienes en talla de la S a la L. Está confeccionada con 86% lana · 4% elastano · 10% poliamida mientras que hay un tejido secundario de 95% poliéster · 5% elastano.

Según Zara, es vital cuidar de tus prendas para no dañar el medio ambiente. Para mantener limpias tus chaquetas y abrigos sólo tienes que ventilarlas y pasarles un paño o un cepillo para la ropa. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Con solo este atuendo serás la reina de fiesta porque se trata de una chaqueta que presenta una capa. Es ideal no solamente para las fiestas navideñas si no también en todos aquellos eventos de noche y atrevidos en los que nos gusta ir diferente, y especialmente no pasar desapercibida.

Te puedes poner la chaqueta capa con todo lo que quieras. Con pantalón a juego, con faldas cortas de diversos colores, con falda más larga o bien con aquellos shorts de lentejuelas que mejor quedan en Navidad para ir en consonancia con los brillos que suelen desprender estas prendas.

Es el momento de comprarla gracias a las facilidades que ofrece Zara al comprar online, al momento, directamente y cómodamente, sin tener que ir a la tienda para rebuscar si está este modelo. Va a ser el outfit de esta Navidad, por lo que no te puedes quedar sin él para estas fiestas, y luego lo tienes en todos los eventos donde decidas ir.